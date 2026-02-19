Champions League, Playoff-Hinspiel: Newcastle United fegt Qarabağ Ağdam mit 6:1 vom Platz – und der DFB-Star, der traf, ist NICHT Woltemade. Malick Thiaw köpfte nach nur acht Minuten ein und leitete die frühe Vorentscheidung ein. Anthony Gordon lieferte in einer Halbzeit einen historischen Viererpack und setzte ein deutliches Ausrufezeichen in der Königsklasse. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Qarabağ, ehe Joker Jacob Murphy das halbe Dutzend perfekt machte.

Thiaw trifft nach kurz ausgeführter Ecke – Es ist nicht Woltemade

Schon in der achten Minute sorgte der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw (24) für Jubel bei den „Magpies“. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete der Ball bei Kieran Trippier, der von links gefühlvoll an den zweiten Pfosten flankte. Thiaw stieg perfekt hoch und köpfte aus kurzer Distanz wuchtig zum 0:2 ein. Der frühe Treffer veränderte sofort den Spielverlauf: Newcastle kontrollierte Ballbesitz und suchte die Großchancen, während Qarabağ sichtlich unter Druck geriet.

Aktuelle Statistiken von Thiaw in der Saison 2025/2026

Champions League 2025-2026 8 8 720′ 3 1 (0) 6.9 Premier League 2025/2026 23 22 1 1938′ 3 4 (0) 7.1 Gesamt: 31 30 1 2658′ 6 0 0 5 (0) 0 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 31 - Per Game In Startaufstellung 30 1.0 Per Game Minuten 2658 85.7 Per Game Tore 5 0.2 Per Game Assists 0 0 Per Game

Gordon-Show: Viererpack vor der Halbzeit

Anthony Gordon (24) schrieb Vereins- und Champions-League-Geschichte. Bereits in der 3. Minute brachte er die Gäste in Führung und setzte damit den Grundstein für eine eindrucksvolle Offensivleistung. In der 32. Minute verwandelte Gordon nach einer VAR-Entscheidung einen Handelfmeter sicher zum 0:3. Nur 60 Sekunden später nutzte er einen schweren Abwehrfehler zum 0:4, und kurz vor der Pause versenkte er per Foulelfmeter (45.+1) sogar noch das 0:5 – ein Viererpack vor der Halbzeit. Mit nun zehn Toren und vier Vorlagen ist Gordon Newcastles alleiniger Rekordtorschütze in der Königsklasse und übertrifft Klub-Ikone Alan Shearer (sieben Treffer).

Ehrentreffer und Joker Murphy

Nach dem Seitenwechsel gelang Qarabağ wenigstens der Ehrentreffer: Jafarguiliyev traf in der 54. Minute mit dem ersten Torschuss der Hausherren und sorgte kurzzeitig für Hoffnung bei den Gastgebern. Gleichzeitig blieb Newcastle die gefährlichere Mannschaft und suchte weiterhin die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Einwechselspieler Jacob Murphy, der in der 72. Minute per Schlenzer das halbe Dutzend vollmachte und das Endergebnis von 6:1 herstellte. Der deutliche Sieg ist ein deutliches Statement in Richtung Achtelfinale.