Champions League: Deutsche Nationalspieler im Blickpunkt des Liga-Finale

Die Champions League bot am großen Parallel-Spieltag der Ligaphase zahlreiche spannende Geschichten. Kai Havertz feierte ein beeindruckendes Comeback beim FC Arsenal, während Kylian Mbappé mit einem Doppelpack einen neuen Rekord aufstellte. Der FC Barcelona und Real Madrid erlebten hingegen gegensätzliche Emotionen. Hier sind die wichtigsten Highlights des Spieltags.

Überraschungen und deutsche Stars

Eine der größten Überraschungen des Abends war der 2:1-Sieg von Bodö/Glimt bei Atlético Madrid, ein Treffer fiel nach chaotischen Szenen im Strafraum. Der FC Pafos gewann zwar 4:1 gegen Slavia Prag, schied jedoch aufgrund einer umstrittenen roten Karte und verpasster Tore aus. Auch die deutschen Talente kamen zum Zug: Jamal Musiala erzielte ein Tor beim 2:1-Sieg des FC Bayern gegen PSV Eindhoven, während Florian Wirtz seinen ersten Champions-League-Treffer in dieser Saison beim 6:0-Sieg des FC Liverpool feierte. Nick Woltemade und Malik Thiaw mussten mit Newcastle United nach einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain ebenfalls den Umweg über die Play-offs nehmen.

Havertz begeistert beim Comeback

Kai Havertz benötigte nur 100 Sekunden, um sich nach einer langen Leidenszeit zurück in die Herzen der Gunners zu spielen. Mit einem Steilpass, einem traumhaften Solo und einer präzisen Hereingabe war der deutsche Nationalspieler der Star beim 3:2-Sieg des FC Arsenal über Qairat Almaty. Die Londoner beendeten die Ligaphase mit einer makellosen Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen und könnten im Achtelfinale auf Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen treffen.

Mbappé bricht Rekord

Kylian Mbappé stellte mit seinem Doppelpack im Spiel gegen Benfica Lissabon den Rekord seines Idols Cristiano Ronaldo ein. Mit insgesamt 13 Toren in der Vorrunde übertraf er die elf Treffer, die Ronaldo in der Saison 2015/16 erzielte. Trotz Mbappés Leistung musste Real Madrid eine 2:4-Niederlage hinnehmen und fiel auf den neunten Platz zurück, was den Umweg über die Play-offs bedeutet. Die spanische Presse berichtete von einem „Totalschaden in Lissabon“.

Emotionale Achterbahn für Real Madrid

Während die Real-Stars den Schock nach der Niederlage verarbeiteten, herrschte bei Benfica pure Ekstase. In der 98. Minute köpfte der ukrainische Torhüter Anatolij Trubin das entscheidende Tor und sicherte seiner Mannschaft den Einzug in die Zwischenrunde. Real Madrid spielte zu diesem Zeitpunkt nur noch mit neun Mann, nachdem zwei Spieler Gelb-Rot gesehen hatten. In den Play-offs könnte es zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen Real und Benfica kommen.