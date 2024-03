Champions League Auslosung fürs Viertelfinale – Wer spielt gegen wen?

Die Spannung im europäischen Clubfußball nimmt zu, die Champions League geht in ihre entscheidende Phase. Sechs Mannschaften stehen bereits fürs Viertelfinale fest, zwei Teams werden heute Abend ihre Tickets ziehen. Dann sind alle acht Teilnehmer fürs Champions League Viertelfinale komplett: Nun können auch Teams aus dem selben Land gegeneinander spielen, denkbar wären also die Bayern gegen Dortmund. Aber auch FC Barcelona gegen Real Madrid könnte es heißen, ebenso Manchester City gegen Arsenal.

Wann ist die Auslosung der Champions League?

Die Auslosung findet am Freitag, den 15. März um 12:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das UEFA-Hauptquartier im Haus des europäischen Fußballs, in Nyon, Schweiz.

Welche Runden werden ausgelost?

Es werden die Spiele des Viertelfinales ausgelost, aber auch die Auslosung für das Halbfinale wird vorweggenommen. Dadurch kann der Weg ins Finale für die acht Mannschaften, die es ins Viertelfinale geschafft haben, vollständig dargelegt werden. Dies verhindert, dass alle in ein paar Wochen noch einmal in die Schweiz fliegen müssen, um vier Kugeln aus einer Schale mit dem Champions League-Logo zu ziehen. Bei der Auslosung gibt es keine Einschränkungen — Teams aus demselben Land können nun aufeinandertreffen.

Zudem gibt es eine ‚Auslosung‘ für das Finale, die weitgehend irrelevant ist. Sie dient jedoch dazu, zu bestimmen, welche Seite des Turnierbaums das ‚Heim‘-Team für das Finale im Wembley-Stadion liefern wird.

Nach der Champions League Auslosung wird das Gleiche für die Europa League getan und um 14 Uhr werden die Auslosungen für die Europa Conference League stattfinden.

Wie man die Champions League Auslosung verfolgt

Man kann die Auslosung live auf UEFA.com streamen. In Großbritannien überträgt BT Sport die Ziehungen. In den USA ist Paramount+ zuständig für die Übertragung.

Welche Teams werden beteiligt sein?

Bestätigte Viertelfinalisten

Bayern München, Manchester City, Paris Saint-Germain und Real Madrid stehen bereits als Viertelfinalisten fest. Ebenfalls gesichert haben sich diesen Platz Barcelona und Arsenal.

Nachdem Arsenal Porto im Elfmeterschießen mit 4:2 besiegte, erreichten sie zum ersten Mal seit 2010 das Viertelfinale der Champions League. Barcelona erzielte gegen Napoli einen 3:1-Sieg nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel.

Die verbleibenden Achtelfinal-Begegnungen umfassen das Duell zwischen Atletico Madrid und Inter, wobei Inter mit einem 1:0-Vorsprung nach Madrid reist. Der andere Wettbewerb wird zwischen Dortmund und PSV entschieden, nachdem das Hinspiel in Eindhoven mit einem 1:1 endete.

Champions League Termine

Im April beginnen die Viertelfinalspiele der Champions League am 9. und 10., die Rückspielen sind dann am 16. und 17.April.

Das Halbfinale wird zuerst am 30. April und 1. Mai ausgetragen, während die Rückspiele am 7. und 8. Mai stattfinden. Den Höhepunkt bildet das Finale am 1. Juni 2024.