Carlo Ancelotti soll auch nach der WM 2026 Brasiliens Nationaltrainer bleiben

Carlo Ancelotti soll Brasilien offenbar auch über die anstehende Weltmeisterschaft hinaus erhalten bleiben. Samir Xaud, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF, zeigte sich in Fortaleza „sicher“, dass die Verlängerung vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada offiziell gemacht wird. Geplant ist demnach ein Vertrag bis 2030, der den 66 Jahre alten Italiener auch zur nächsten WM in Marokko, Portugal und Spanien begleiten würde.

CBF arbeitet mit Ancelottis Lager an Details

Ancelotti hatte die Seleção 2025 übernommen und das Team anschließend erfolgreich zur WM-Qualifikation geführt. Zuletzt hatte der frühere Erfolgscoach bereits erkennen lassen, dass er sich einen längeren Verbleib vorstellen kann. Laut Xaud arbeiten der CBF und Ancelottis Berater derzeit an den Einzelheiten des neuen Arbeitspapiers für den fünfmaligen Weltmeister.

Wichtige Termine vor der WM

Am 18. Mai wird Ancelotti in Rio de Janeiro seinen endgültigen WM-Kader bekanntgeben. Bei der Weltmeisterschaft trifft Brasilien in Gruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti.