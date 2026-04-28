Calzona nicht mehr Nationaltrainer der Slowakei Nationalmannschaft

Der slowakische Fußballverband muss sich nach einem neuen Nationaltrainer umsehen. Francesco Calzona wird die Auswahl nicht weiter betreuen, weil sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Der SFZ hatte dem Italiener einen Zweijahresvertrag angeboten, Calzona verlangte jedoch eine längere Laufzeit.

Keine Einigung über die Laufzeit

SFZ-Vizepräsident Karol Belanik erklärte nach den Gesprächen: „Nach einer offenen Diskussion sind wir übereingekommen, dass Francesco Calzona nicht mit der Nationalmannschaft weitermachen wird.“ Damit endet die Zusammenarbeit nach fast drei Jahren, denn Calzona hatte das Amt im August 2022 übernommen.

Der 57-Jährige war mit der Slowakei zuletzt an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 gescheitert. In der Gruppe A traf sein Team auf Deutschland und setzte sich im September in Bratislava zunächst mit 2:0 gegen das DFB-Team durch. Im November folgte in Leipzig jedoch eine klare 0:6-Niederlage gegen die deutsche Auswahl.

Weg über die Playoffs bleibt ohne WM-Ticket

Am Ende beendete die Slowakei die Gruppe A hinter Deutschland auf dem zweiten Platz und zog damit in die Playoffs ein. Dort unterlag die Mannschaft von Calzona in Bratislava dem Kosovo mit 3:4 und verpasste die Endrunde der WM. Mit dieser Niederlage blieb der Weg zur Weltmeisterschaft 2026 versperrt, ehe nun auch das Kapitel Calzona bei der Nationalmannschaft geschlossen ist.