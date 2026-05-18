BVB News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Borussia Dortmund stellt in der Saison 2025/26 ein großes WM-Kontingent innerhalb der Bundesligaklubs. Mindestens 16 Spieler aus dem aktuellen BVB-Kader sind für ihre jeweiligen A-Nationalmannschaften aktiv und haben Chancen auf eine Teilnahme an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Darunter befinden sich sieben DFB-Kandidaten, deren endgültige Nominierung durch Julian Nagelsmann am 21. Mai 2026 erwartet wird, sowie internationale Nationalspieler aus weiteren Ländern.

Alle BVB-Nationalspieler bei der WM 2026

Die Tabelle zeigt alle Kaderspieler des BVB (Saison 2025/26) mit ihrem voraussichtlichen WM-Status. Stand: 13. Mai 2026.

Sieben BVB-Profis buhlen um Plätze im deutschen WM-Kader, den Bundestrainer Julian Nagelsmann am 21. Mai 2026 bekanntgeben will. Laut WM Spielplan trifft Deutschland in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni). Mehr zur deutschen Gruppe gibt es hier im Detail.

Der BVB-Innenverteidiger gilt als nahezu gesetzt. Seit der EM 2024 bildet er zusammen mit Jonathan Tah das Herzstück der deutschen Abwehr. Nagelsmann schätzt seine Zweikampfstärke, Lufthoheit und seinen aggressiven Stil besonders.

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Waldemar Anton – von Nagelsmann öffentlich bestätigt

Bundestrainer Nagelsmann hat Anton nach einem Testspiel gegen Ghana öffentlich als nahezu sicheren WM-Fahrer bezeichnet. Der Dortmunder Innenverteidiger hat sich als zuverlässige Backup-Option hinter Rüdiger und Tah etabliert und überzeugt durch Zweikampfstärke und Vielseitigkeit.

Maximilian Beier – torgefährlichster Deutscher der Saison

Mit über 20 direkten Torbeteiligungen in der Saison 2025/26 hat Beier statistisch alle deutschen Offensivspieler übertroffen. Der BVB-Stürmer kämpft leidenschaftlich um seinen Platz im WM-Kader und erklärte: „Ich werde in den letzten 270 Minuten alles raushauen, um auf den WM-Zug aufzuspringen.“

Felix Nmecha – Wettlauf gegen die Zeit

Nagelsmanns bevorzugter Sechser läuft nach einer Knieverletzung gegen die Uhr. Der Bundestrainer deutete an, dass Nmechas Teilnahme vom Heilungsverlauf abhängt. Sein Comeback für den BVB ist erfolgt, doch ob er rechtzeitig fit genug für die WM ist, bleibt offen. Mehr zu Nmechas WM-Chancen hier.

Brandt war seit November 2024 nicht mehr für den DFB berufen worden, weshalb seine WM-Chancen begrenzt sind. Nur starke Leistungen und Verletzungsausfälle bei Konkurrenten könnten ihm die Tür öffnen.

Nach Verletzungsperioden und fehlenden Einberufungen muss Adeyemi Nagelsmann noch von sich überzeugen. Sein Tempo und seine Torgefahr machen ihn interessant, aber die Konkurrenz auf den Flügeln ist enorm.

Der BVB-Kapitän ist seit Jahren ein zuverlässiger Wert und kennt Großturniere aus dem Effeff. Für die WM 2026 gilt Can als Außenseiter – die jüngere Konkurrenz im Mittelfeld ist zu stark.

Die internationalen Stars beim BVB

Algeriens Kapitän und bester Spieler des Jahres 2025 ist nach überragender Qualifikation gesetzt. Algerien trifft auf Argentinien, Österreich und Jordanien – und damit auf seinen eigenen BVB-Kollegen Marcel Sabitzer!

Der österreichische Kapitän führt das Alpenland nach 28 Jahren zurück zur WM. Unter Ralf Rangnick hat sich Österreich als Gruppensieger qualifiziert. Das pikante Gruppenduell gegen Bensebaïnis Algerien sorgt beim BVB für Gesprächsstoff.

Der gebürtige Österreicher wechselte 2026 vom englischen Nachwuchslager zum ÖFB und gab im März 2026 sein A-Länderspieldebüt. Rangnick sieht in ihm eine wertvolle Option für die WM – sein erstes Länderspieltor gegen Ghana war ein Einstand nach Maß.

Nach dem Karriereende von Yann Sommer ist Kobel die unangefochtene Nummer eins der Schweizer Nati. Die ungeschlagen qualifizierte Schweiz gilt als Favorit in Gruppe B mit Gastgeber Kanada, Katar und Bosnien-Herzegowina.

Der norwegische Rechtsverteidiger hat sich unter Niko Kovac als wichtige Stütze des BVB-Kaders behauptet. Mit Norwegen um Erling Haaland zählt Ryerson zu den WM-Teilnehmern mit echten Ambitionen auf ein Weiterkommen in der Gruppenphase.

Die Türkei qualifizierte sich über die Playoffs erstmals seit 2002 wieder für eine WM-Endrunde. Özcan, der im entscheidenden Quali-Spiel sein erstes Länderspieltor erzielte, ist ein wichtiger Teil des türkischen WM-Kaders. In Gruppe D trifft die Türkei auf die USA, Australien und Paraguay.

Schweden sicherte sich über den Playoff-Sieg gegen Polen das letzte europäische WM-Ticket. Svensson war in allen acht Qualifikationsspielen dabei und ist fester Bestandteil der schwedischen Nationalmannschaft. In Gruppe F warten die Niederlande, Japan und Tunesien.

Der brasilianische Rechtsverteidiger ist seit seinem BVB-Wechsel 2024 ein fester Bestandteil der Seleção. Mit Trainer Carlo Ancelotti und Stars wie Vinicius Jr. gilt Brasilien als Topfavorit in Gruppe C gegen Marokko, Haiti und Schottland.

Der junge Portugiese gab 2024 sein A-Länderspieldebüt und steht im vorläufigen Kader von Roberto Martínez für die WM 2026. Angesichts seiner begrenzten Spielzeit beim BVB kämpft er noch um einen Platz im endgültigen Aufgebot. Portugal trifft in Gruppe K auf Kolumbien, Usbekistan und die DR Kongo.