BVB News: Vertragspoker um Nico Schlotterbeck – Zeit für eine Entscheidung?

Der Vertragspoker um Nico Schlotterbeck spitzt sich beim BVB zu: Borussia Dortmund drängt auf eine vorzeitige Verlängerung, der Innenverteidiger wägt aber sportliche Perspektiven gegen Vereinsbindung ab. Schlotterbecks aktueller Kontrakt läuft bis 2027, bei Ablehnung müsste der Klub wohl noch im Sommer handeln, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern. Dortmund hat ihm laut Medienberichten ein deutlich verbessertes Arbeitspapier mit Ausstiegsklausel und einem Jahresgehalt von rund 14 Millionen Euro angeboten. Gleichzeitig halten sich Gerüchte über Interesse von Real Madrid — und in der Nationalmannschaft hat Schlotterbeck zuletzt an Bedeutung gewonnen.

Vertragspoker um Nico Schlotterbeck: Frist, Forderungen und Klubangebot

Schlotterbecks Vertrag beim BVB endet 2027, deshalb suchen die Verantwortlichen nach einer schnellen Klärung der Vertragsdauer. Borussia Dortmund hat dem 26-Jährigen nach Medienberichten einen Roten Teppich ausgerollt: ein verbessertes Arbeitspapier mit zugesicherter Ausstiegsklausel und einem Jahresgehalt von etwa 14 Millionen Euro, womit Schlotterbeck zum Top-Verdiener im Kader aufsteigen würde. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bestätigte die Verhandlungen im ZDF-Sportstudio mit den Worten: „Wir sind dabei, es gibt noch keine Entscheidung.“ Sollte Schlotterbeck einen neuen Kontrakt ablehnen, müsste der Klub kurzfristig über eine Ablösesumme verhandeln und ihn noch im Sommer verkaufen, um einen ablösefreien Abgang 2027 zu vermeiden.

Sportliche Perspektive: Titelambitionen kontra Realität

Die sportliche Situation beeinflusst Schlotterbecks Entscheidung maßgeblich. Nach dem Aus in der Champions League und der knappen Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern (2:3) erscheinen nationale Titelchancen in dieser Saison fraglich, weshalb Schlotterbeck selbst betonte: „Ich habe als Profifußballer nur die U21-EM gewonnen. Ich will irgendwann einmal etwas in der Hand halten. Das ist das oberste Ziel.“ Gleichwohl ist sein Herz für Dortmund spürbar — seine Rolle als Identifikationsfigur zeigt sich etwa in der feierlichen Geste Richtung Südtribüne nach dem Führungstreffer gegen die Bayern — doch der Kopf wägt die Wahrscheinlichkeit ab, wo er schneller Titel gewinnen kann.

Bedeutung für BVB, Marktwert und die Nationalmannschaft

Seit seinem Wechsel 2022 ist Schlotterbeck über Ergebnisse hinaus zu einer Schlüsselfigur im BVB-Kader gereift. Sportlich ist er nicht nur Leistungsträger, sondern auch taktisch wichtig: Bundestrainer Julian Nagelsmann hob im kicker-Interview hervor, dass Schlotterbeck aktuell „unser einziger Linksfuß“ in der Innenverteidigung sei und dass sein Fehlen Probleme in der Spieleröffnung verursachte. Diese Rolle erhöht seinen Marktwert und macht ihn für Spitzenklubs attraktiver — entsprechend halten sich Gerüchte um Interesse von Real Madrid. Für Dortmund bedeutet eine Entscheidung zugunsten eines Verbleibs, dass man sportlich und finanziell planen kann; ein Abschied würde kurzfristig Ablösesumme und Kaderstruktur betreffen.