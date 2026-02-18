BVB News: Trainer Kovac sagt keine Garantie fürs Weiterkommen

BVB-Trainer Kovac mahnt nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel der Champions-League-Play-offs gegen Atalanta: „keine Garantie fürs Weiterkommen“. Der BVB geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel, doch Kovac warnt vor dem Duell in Bergamo und fordert vollen Einsatz. Er nennt das Ergebnis „keine Bank“ und betont, dass ein frühes Gegentor alles verändern kann. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch um 18.45 Uhr live bei DAZN.

Kovac warnt vor Rückspiel: „keine Garantie fürs Weiterkommen“

Niko Kovac betonte unmittelbar nach dem 2:0 in Dortmund die Verwundbarkeit seines Teams: Das Hinspielergebnis sei „keine Bank“. Er erinnerte daran, dass in Bergamo ein „kleines Stadion, gute Unterstützung, gute Fans“ warten und dass das Duell ums Achtelfinal-Ticket „sicherlich ein heißer Tanz werden“ könne. Kovac forderte Konsequenz und Einsatz: „Wir sind gewarnt, und wir müssen alles investieren, genauso wie diesmal auch, genauso viel, nicht weniger, dann können wir es schaffen.“

Spielverlauf und Torausbeute im Hinspiel

Der Spielverlauf im Hinspiel verlief zu Gunsten des BVB: Serhou Guirassy erzielte früh in der 3. Minute per Kopf das 1:0, bevor Maximilian Beier kurz vor der Pause (42.) das 2:0 nachlegte. Dortmund dominierte Ballbesitz und erspielte sich die klareren Großchancen, Atalanta hatte nach Angaben des Teams keine nennenswerte Torchance. Dennoch bleibt Kovac angesichts der Torausbeute vorsichtig, weil ein frühes Tor im Rückspiel die Dynamik komplett drehen kann.

Ausgangsposition in den Play-offs und mögliche Gegner

Mit dem 2:0 hat Borussia Dortmund eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschaffen, doch ein Weiterkommen ist laut Kovac nicht garantiert. Bereits im Vorjahr hatte der BVB den Weg über die Play-offs nehmen müssen und sich damals gegen Sporting Lissabon durchgesetzt. Sollte Dortmund auch diesmal das Duell gegen Atalanta meistern, wartet als nächster Gegner ein großer Titelanwärter – entweder Bayern München oder der FC Arsenal.

Blick aufs Rückspiel in Bergamo

Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch um 18.45 Uhr in Bergamo und wird live bei DAZN übertragen. Kovac warnte vor der Atmosphäre vor Ort und hob die Bedeutung eines konzentrierten, robusten Auftritts hervor, um Ballverluste und frühe Gegentore zu vermeiden. Die Mannschaft muss laut Trainer die gleiche Intensität und Bereitschaft an den Tag legen wie im Hinspiel, um die knappe Führung ins Achtelfinale zu bringen.