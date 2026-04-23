BVB News – Sorgen um Guirassy – Immer noch kein Training!

Beim BVB wächst vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag um 17.30 Uhr die Sorge um Serhou Guirassy. Der 30 Jahre alte Angreifer zog sich beim 1:2 in Hoffenheim nach Informationen von „Sky“ eine Gehirnerschütterung zu und konnte seither nicht mit der Mannschaft trainieren.

Guirassy nur individuell auf dem Platz

Stattdessen arbeitete der Dortmunder Torjäger bislang ausschließlich individuell. Ein Einsatz gegen Freiburg ist damit aktuell offen, die Entscheidung über seine Berufung in den Kader soll erst im Laufe der Woche fallen. Für den BVB ist das ein empfindlicher Ausfall-Kandidat, schließlich gehört Guirassy zu den wichtigsten Offensivspielern im Kader.

Fábio Silva wäre die naheliegende Lösung

Falls Guirassy tatsächlich passen muss, dürfte Fábio Silva erneut die naheliegendste Option für die Sturmspitze sein. Der Portugiese stand bereits in Hoffenheim in der Startelf, blieb dort allerdings ohne Wirkung.