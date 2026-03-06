BVB News: Ricken zu Schlotterbeck-Angebot: „Absoluter Vertrauensbeweis“

Lars Ricken verteidigt das Schlotterbeck-Angebot von Borussia Dortmund und zeigt Verständnis für das Zögern des Abwehrchefs in den laufenden Vertragsgesprächen. Der Sport-Geschäftsführer bezeichnete das Angebot als „absoluten Vertrauensbeweis“ in die Fähigkeiten von Nico Schlotterbeck. Die Verhandlungen ziehen sich bereits über Monate hin, der Vertrag des 26‑Jährigen läuft im Sommer 2027 aus. Gleichzeitig bestätigt Ricken, dass auch vertragliche Sonderklauseln wie eine Ausstiegsklausel Teil der Gespräche sein könnten.

Ricken zu Schlotterbeck-Angebot

Lars Ricken erklärte im Interview mit der Funke Mediengruppe, dass Verhandlungsdauern bei Spielern dieses Kalibers nicht ungewöhnlich seien: „Für die Öffentlichkeit mögen die Verhandlungen lang wirken, aber bei einem Spieler dieses Kalibers, der eine bedeutsame Entscheidung treffen muss, ist das nichts Außergewöhnliches.“ Er betonte zudem ausdrücklich: „Ich kann Ihnen sagen: Unser Angebot ist ein absoluter Vertrauensbeweis in Nicos Fähigkeiten.“ Damit verteidigte der Sport-Geschäftsführer das Vorgehen des BVB und die Offerte gegenüber dem Abwehrchef.

Vertragslage und Entscheidungszeitraum

Schlotterbecks aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2027; die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ziehen sich laut Ricken bereits über Monate. Der 26‑jährige Nationalspieler hat wiederholt betont, in seiner Karriere Titel gewinnen zu wollen und muss abwägen, ob er diese Perspektive beim BVB sieht. Medienberichte (Sport Bild) nennen eine mögliche Entscheidungsfrist bis Mitte März, Ricken selbst sprach nur von einer „gemeinsamen Erwartungshaltung an den Zeitpunkt“ und bestätigte die Frist nicht ausdrücklich.

Externe Interesse am Spieler

Mehrere Medien berichteten, dass neben anderen Spitzenklubs auch Real Madrid Interesse an Schlotterbeck zeige. Für den BVB bedeutet das zusätzlichen Druck in den Vertragsverhandlungen, weil ein potenzieller Wechsel und damit auch Marktwert und Ablösesumme eine Rolle spielen könnten. Ricken blieb in seiner Darstellung sachlich und verwies auf die Notwendigkeit, bei einem Spieler dieser Kategorie behutsam zu verhandeln.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ausstiegsklausel als mögliche Verhandlungsoption

Ricken schloss nicht aus, dass der BVB bei einer Verlängerung einer Ausstiegsklausel zustimme, machte aber deutlich, dass dies nicht zur Regel werden dürfe: „Das ist nichts, was Alltag werden sollte. Es darf kein Luxus sein, dass wir wissen, mit welchen Spielern wir für eine Saison planen.“ Gleichzeitig fügte er hinzu, dass es „Situationen“ gebe, in denen man, um einen Deal zu bekommen, „vielleicht auch solche vertragliche Konstellationen eingehen muss.“