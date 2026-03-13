BVB News: Niklas Süle verlässt Borussia Dortmund im Sommer

Niklas Süle verlässt Borussia Dortmund im Sommer. Der BVB teilte die Trennung in einer knappen Instagram-Mitteilung mit: „Nach vier Jahren in Schwarzgelb geht die gemeinsame Zeit von Niklas Süle und Borussia Dortmund im Sommer zu Ende.“ Verein und Spieler haben der Mitteilung zufolge einvernehmlich entschieden, den Weg im Sommer zu trennen. Die Entscheidung fällt mitten in einem geplanten Kaderumbruch und sorgt finanziell für Erleichterung beim Klub.

Niklas Süle: BVB bestätigt Trennung zum Saisonende

Borussia Dortmund veröffentlichte die Trennung in lediglich 65 Worten via Instagram und betonte, dass die Entscheidung „gemeinsam verständigt“ wurde. Geschäftsführer Lars Ricken erklärte gegenüber den Ruhr Nachrichten, dass beide Seiten nach vier gemeinsamen Jahren das Gefühl hatten, sich im Sommer anders ausrichten zu wollen. Damit endet eine Wechselgeschichte, die 2022 begann: Süle war als aufstrebender Nationalspieler ablösefrei von Rekordmeister Bayern München nach Dortmund gekommen.

Einsätze, Fitness und sportliche Entwicklung

Süles Rolle im Team schwand über die vergangenen Spielzeiten. In vier Jahren absolvierte er 108 Pflichtspiele für den BVB; in seiner ersten Bundesliga-Saison brachte er es noch auf 29 Einsätze, danach auf 23 und 15 Spiele, in der aktuellen Spielzeit steht er bislang bei neun Partien. Immer wieder gab es Diskussionen um seinen Fitnesszustand und kleinere Verletzungen, die seine Einsatzzeiten beeinträchtigten. Schon früh äußerte der damalige Bundestrainer Hansi Flick Kritik am nicht ausgeschöpften Potenzial, und unter Julian Nagelsmann spielt Süle in der Nationalmannschaft kaum noch eine Rolle – sein letztes Länderspiel datiert vom 18. Oktober 2023.

Finanzielle Auswirkungen und Kaderplanung beim BVB

Die Trennung hat auch finanzielle Gründe: Der Klub spart dadurch nach Medienberichten ein Jahresgehalt von angeblich 14 Millionen Euro. Gleichzeitig steht Dortmund vor einem weitreichenden Kaderumbau, weshalb die Entscheidung auch unter dem Gesichtspunkt der Vertragsgestaltung und künftigen Personalplanung fällt. In dieser Woche führte der Verein nach eigenen Angaben mit Süle sehr offene und wertschätzende Gespräche, in denen man sich schließlich auf getrennte Wege einigte.

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Hintergrund: Transfer 2022 und Perspektive

2022 war Süle als ablösefreie Verpflichtung aus der Säbener Straße gefeiert worden; seine Verpflichtung galt als Transfercoup. Nach vier Jahren in Schwarzgelb endet nun diese Etappe – die Vertragsdauer wird im Sommer beendet, eine Verlängerung findet nicht statt. Lars Ricken betonte den respektvollen Umgang: „Wir haben in dieser Woche mit beiden sehr offene und wertschätzende Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns sowohl mit Niklas als auch mit Salih gemeinsam darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen.“