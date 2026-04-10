BVB News: Nico Schlotterbeck verlängert beim BVB bis 2031

Nico Schlotterbeck bleibt Borussia Dortmund langfristig erhalten. Der Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Bundesliga-Zweiten am Freitag bis 2031 verlängert; ursprünglich wäre das Arbeitspapier 2027 ausgelaufen. Damit macht der BVB seinen Abwehrchef zum zentralen Baustein der kommenden Jahre – auch finanziell.

Vertrag bis 2031: Schlotterbeck wird zum Gesicht der Zukunft

Der 26-Jährige soll beim BVB als meinungsstarker Führungsspieler eine prägende Rolle übernehmen und künftig der Topverdiener im Kader sein. Schlotterbeck selbst erklärte: „Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist“, sagte Schlotterbeck. „Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war.“ Sein Ziel sei es, „gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen“.

Ricken und Book bringen den Deal über die Linie

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat die Verlängerung gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor Ole Book schließlich doch noch abgeschlossen. Schlotterbeck hatte sich nach der Trennung von Sebastian Kehl am 22. März irritiert geäußert; mit Kehl war der neue Vertrag offenbar bereits bis ins Detail ausgehandelt worden. Ein Ultimatum stellte Ricken dem Verteidiger trotz des öffentlichen Rumorens nicht.

„Die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck ist von enormer Bedeutung“, sagte Geschäftsführer Carsten Cramer. „Er hat einen großen Wert für uns, als Spieler und als Persönlichkeit. Und Nico weiß umgekehrt genauso, was er an unserem Klub hat.“

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Stammkraft, Nationalspieler, Marktsondierung

Schlotterbeck war 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt und hat sich beim BVB längst als unumstrittener Stamm- und Führungsspieler etabliert. In bislang 155 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zehn Tore. Auch in der Nationalmannschaft ist der Innenverteidiger für Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada als gesetzter Kandidat für die Startelf eingeplant, neben Jonathan Tah von Bayern München.

Mit seinem zähen Poker hatte Schlotterbeck den Markt durchaus noch einmal geprüft. Um die höchste Güteklasse der europäischen Topklubs warb allerdings niemand mit spürbarer Intensität um ihn. Sein bislang einziger Titel bleibt der Gewinn der U21-EM 2021.