BVB News: Nationalspieler Nico Schlotterbeck sollen in Dortmund bleiben

Bild-Informationen zufolge ist der BVB-Vertrag mit Nico Schlotterbeck nach Angaben der Bild-Zeitung nahezu vollständig ausgehandelt. Dem Bericht zufolge würde Nico Schlotterbeck (26) einen neuen Vertrag mit Vertragsdauer bis 2031 erhalten und künftig bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen können. Zudem soll das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel für europäische Topklubs enthalten. Der Klub kommentierte die Details auf eine SID-Anfrage am Dienstag nicht; gleichzeitig plant Borussia Dortmund offenbar, eine neue Mannschaft um Schlotterbeck aufzubauen.

Vertragsstand: BVB-Vertrag mit Schlotterbeck offenbar nahezu ausgehandelt

Die Bild-Zeitung berichtet, dass das neue Arbeitspapier von Schlotterbeck bis 2031 datiert ist und in der Endphase der Verhandlungen steht. Demnach ist der Vertrag „nahezu vollständig ausgehandelt“. Schlotterbeck, 26 Jahre alt, würde mit dem neuen Arbeitspapier bis 2031 an Dortmund gebunden sein, sofern Unterschrift und finale Formalitäten erfolgen.

Gehalt und Ausstiegsklausel

Laut Bild könnte Schlotterbeck künftig bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Bestandteil des Angebots sei zudem eine Ausstiegsklausel für europäische Topklubs. Diese Punkte gehören zu den zentralen Verhandlungsfeldern neben typischen Aspekten wie Vertragsdauer, Beraterfragen und Marktwert-Einschätzungen.

BVB äußert sich nicht – SID-Anfrage am Dienstag unbeantwortet

Der Bericht wurde auf eine SID-Anfrage hin am Dienstag vom Klub nicht kommentiert. Borussia Dortmund schwieg demnach zu den Berichterstattungen der Bild-Zeitung über den Stand der Vertragsgespräche.

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Sportliche Einordnung: Der BVB will eine neue Mannschaft um Schlotterbeck bauen

Der Klub plant offenbar, Schlotterbeck als zentrale Figur beim Neuaufbau der Mannschaft zu integrieren. Der Verteidiger befindet sich derzeit bei der Nationalmannschaft, während die Planungen für die personelle Ausrichtung des Teams in Dortmund weiterlaufen.

Matthias Sammer über Schlotterbeck: „kann ein Gesicht einer Epoche werden“

Klub-Berater Matthias Sammer ordnete die Situation bei Sky ein und hob die mögliche Rolle Schlotterbecks hervor. Sammer sagte: „Dortmund ist in Epochen geprägt – und es steht eine neue Epoche an. Der Verein verändert sich gerade ein bisschen, und Schlotterbeck kann ein Gesicht einer Epoche werden.“ Darüber hinaus ergänzte Sammer: „Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt.“

Verhandlungsphase und personelle Veränderungen: Ole Book am Verhandlungstisch, Kehl geht

In der letzten Phase der Verhandlungen wird laut Bericht auch Ole Book mit am Tisch sitzen. Der 40-Jährige wurde am Montag als neuer Sportdirektor präsentiert und soll künftig bei solchen Vertragsgesprächen eine Rolle übernehmen. Von Sebastian Kehl hatte sich der BVB am Sonntag getrennt.