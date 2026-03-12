BVB News: Kovac „traurig bzgl. Atalanta Bergamo“ – großes Lob für Nmecha

BVB News: Kovac „traurig bzgl. Atalanta Bergamo“ — Trainer Niko Kovac zeigte sich nach den Ergebnissen aus Bergamo betroffen, sieht aber zugleich klare Aufgaben für die verbleibenden Spiele der Bundesligasaison. Kovac verwies auf die 1:4-Niederlage des BVB in Bergamo und das 6:1 der Bayern und sagte: „Wir waren traurig und haben uns die Spiele auch ein bisschen traurig angeschaut, das ist klar.“ Gleichzeitig stellte er die Champions-League-Qualifikation als Ziel heraus und forderte maximale Leistung. Außerdem lobte Kovac die jüngste Vertragsverlängerung von Nationalspieler Felix Nmecha ausdrücklich.

Kovac: traurig bzgl. Atalanta Bergamo

Niko Kovac machte keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit mit dem Bild aus Bergamo: Während der BVB dort 1:4 verlor, gewann der FC Bayern 6:1 — ein Vergleich, der beim Trainer Spuren hinterließ. „Wir waren traurig und haben uns die Spiele auch ein bisschen traurig angeschaut, das ist klar“, sagte Kovac und leitete daraus einen Anspruch für die letzten neun Spiele der Bundesligasaison ab. Er betonte die Chance auf die Champions-League-Qualifikation: „Wir haben die Chance, uns erneut für die Champions League zu qualifizieren“, und forderte: „Und es dann viel besser zu machen.“

Ansage vor Augsburg: „Wir müssen ans Maximum gehen“

Mit Blick auf das nächste Ligaspiel gegen den zuletzt starken FC Augsburg warnte Kovac vor einer leichten Aufgabe. „Das wird schwierig, das kann ich garantieren. Wir müssen ans Maximum gehen“, sagte er und machte damit deutlich, dass die Mannschaft in den verbleibenden Partien konstant Leistung bringen muss. Die Aussage unterstreicht Kovacs Fokus auf die unmittelbare sportliche Reaktion nach den Ergebnissen in Italien.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Großes Lob für Felix Nmecha nach Vertragsverlängerung

Die jüngste Vertragsverlängerung von Nationalspieler Felix Nmecha wertet Kovac als positives Signal für den Klub. „Wir sind alle glücklich“, erklärte der Trainer und bezeichnete Nmecha als wichtigen Baustein: „er ist ein Leistungsträger und hat sich stetig verbessert. Er ist in einem guten Alter, er erreicht jetzt so langsam den Peak-Bereich. Menschlich ist er eine Vollgranate.“ Die Bestätigung des Vertrags soll Stabilität in die Mannschaft bringen und Kovac zufolge sportlichen Fortschritt unterstützen.

Schlotterbeck-Entscheidung: Einzelfallbetrachtung

Beim Thema Personal stellte Kovac klar, dass Entscheidungen individuell zu betrachten seien. Zur erwarteten Entscheidung von Nico Schlotterbeck sagte er: „Man muss jeden Fall einzeln betrachten“, und ergänzte, es gebe „unterschiedliche Bedingungen und Situationen.“ Damit signalisierte Kovac, dass die Nmecha-Personalie die Situation um andere Spieler voraussichtlich nicht beeinflusst.