BVB News: Kovac stärkt Guirassy und nimmt Offensive in die Pflicht

Trainer Niko Kovac hat vor dem bevorstehenden Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim die gesamte Offensive von Borussia Dortmund in die Pflicht genommen. Insbesondere Stürmer Serhou Guirassy, der mit sechs Toren der beste Torschütze des BVB ist, steht im Fokus. Kovac betont, dass die Mannschaft mobiler und kreativer agieren muss, um Guirassy effektiv zu unterstützen und gefährliche Situationen zu schaffen.

Offensive steht unter Druck

Niko Kovac hat die Verantwortung für die schwache Offensive von Borussia Dortmund klar auf das gesamte Team verteilt. „Wenn unser Stürmer fünf, sechs Tore mehr hat, ist er nicht nur glücklicher, sondern wir auch erfolgreicher“, erklärte der Chefcoach. Er macht deutlich, dass es nicht nur an Guirassy liege, sondern dass jeder Spieler zur Verbesserung der Torgefährlichkeit beitragen muss. „Jeder Stürmer lebt von der Zuarbeitung“, so Kovac weiter.

Guirassy als Schlüsselspieler

Serhou Guirassy hat in dieser Saison bislang sechs Ligatore erzielt, kommt jedoch in seinen Leistungen nicht an die Gefährlichkeit des Vorjahres heran. In der Champions League-Partie gegen Inter Mailand vergab der Angreifer in der 11. Minute eine große Torchance. Kovac ist jedoch überzeugt, dass Guirassy in den kommenden Spielen entscheidende Tore erzielen wird, auch wenn er gegen starken Gegnern oft intensiver gedeckt werde.

Team muss für Bewegung sorgen

Um dem Gegner das Leben schwer zu machen, fordert Kovac von seinen Spielern mehr Dynamik im letzten Drittel. „Je statischer du bist, desto leichter ist es für den Verteidiger“, erklärte der Übungsleiter. Die Mitspieler wie Karim Adeyemi, Maximilian Beier, Julian Brandt und Fábio Silva müssen aktiv werden, um für Verwirrung in der Abwehr der Gegner zu sorgen und so Guirassy besser in Szene zu setzen.

Keine Krise im BVB-Spiel

Trotz der Kritik an der Offensive sieht Kovac keine grundsätzlichen Probleme. Die Dortmunder haben in den letzten drei Ligaspielen jeweils drei Tore erzielt, was den Trainer optimistisch stimmt. „Ich sehe keine Krise“, betonte Kovac, während er den Fokus auf die kommenden Herausforderungen legt, um die Form seines Teams weiter zu verbessern.