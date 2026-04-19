BVB News – klares Ziel ist Tabellenplatz zwei – Champions League sicher eingeplant

Borussia Dortmund lässt die Bundesliga-Saison im Gefühl der fast sicheren Champions-League-Qualifikation offenbar zu sehr auslaufen. Nach dem 1:2 (0:1) bei der TSG Hoffenheim mahnte Lars Ricken die Profis eindringlich und stellte klar, dass der BVB in den letzten vier Spielen kein Nachlassen dulden will.

Ricken fordert einen klaren Schlussspurt

Der Sport-Geschäftsführer sprach nach der zweiten Niederlage in Serie und der ersten Auswärtspleite nach zehn ungeschlagenen Partien in der Fremde von einer gefährlichen Trügerität. „Unser klares Ziel ist Tabellenplatz zwei. Wir wollen mit so vielen Siegen wie möglich rausgehen“, sagte Ricken und ergänzte: „Wir sollten in den letzten vier Spielen zeigen, dass wir mit allem, was wir haben, gewinnen wollen. Wir wollen mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen.“

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München S U S S S > 29 24 4 1 105 27 78 76 2 Borussia Dortmund S S S N N > 30 19 7 4 61 31 30 64 3 ▲ RB Leipzig N S S S S > 30 18 5 7 59 37 22 59 4 ▼ VfB Stuttgart U S S N S > 29 17 5 7 60 38 22 56 5 ▲ TSG 1899 Hoffenheim U N N U S > 30 16 6 8 59 44 15 54 Champions League

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Bereits nach dem jüngsten 0:1 gegen Bayer Leverkusen hatte der BVB nicht den Eindruck vermittelt, mit letzter Entschlossenheit aufzutreten. In Sinsheim bestätigte sich dieser Eindruck aus Rickens Sicht erneut. „Das war kein schöner Nachmittag“, räumte er ein und sprach von einer „trügerischen Sicherheit“. Zwar sei es „bitter“, „mit zwei Elfmetern zu verlieren“, doch: „Wir haben unsere eigenen Themen. Wir brauchen nicht auf den Schiedsrichter zu zeigen. Wir sind schon enttäuscht. Wir hätten von Anfang an mehr Mut zeigen können.“

Kramaric entscheidet die Partie

Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena machte Andrej Kramaric den Unterschied. Der Hoffenheimer Offensivmann traf für die Kraichgauer zweimal per Handelfmeter (42./90.+8), nachdem sich die TSG nach vier Spielen ohne Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze zurückgemeldet hatte. Der eingewechselte Serhou Guirassy glich zwischenzeitlich in der 87. Minute aus, mehr sprang für den BVB jedoch nicht heraus.

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Personelle Weichen und die schwere Verletzung von Süle

Gleichzeitig gewann Ricken wichtige Erkenntnisse mit Blick auf die Kaderplanung für die kommende Saison. „Wir wissen, wo wir hin wollen. Ein paar Entscheidungen haben wir schon getroffen“, sagte der 49-Jährige. „Wir haben einen klaren Plan. Der wird immer wieder bestätigt – im Positiven wie im Negativen.“

Extrem bitter verlief der Nachmittag zudem für Niklas Süle, dessen Abschied aus Dortmund feststeht. Beim Ex-Klub erlitt der 30 Jahre alte Verteidiger offenbar eine schwere Knieverletzung, die seine Saison wohl vorzeitig beendet. Süle hatte in seiner Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten, rutschte gegen Ende der ersten Halbzeit bei einer Defensivaktion ohne Fremdeinwirkung aus und musste anschließend vom Platz. In derselben Szene berührte der frühere Nationalspieler den Ball mit der Hand und verursachte damit den ersten Strafstoß gegen Dortmund.