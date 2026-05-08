BVB News: KI generierte Bilderwelt – Wie sieht das neue BVB-Heimtrikot für die Saison 2026/27 aus?

Eine Hommage an Dortmund: Das BVB-Heimtrikot für die Saison 2026/27

Industrie, Stahl und Beton prägen das neue Heimtrikot von Borussia Dortmund für die Saison 2026/27. Das PUMA-Design ist eng mit der Stadtgeschichte verknüpft und rückt mit zwei markanten Dortmunder Wahrzeichen die Verbindung von Tradition und Moderne in den Mittelpunkt. Premiere feiert das Trikot im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am heutigen Freitag.

Neues BVB Trikot 2026/2027

Dortmunder Wahrzeichen als zentrales Motiv

Im Zentrum steht ein auffälliges Grafikmuster, das gleich zwei lokale Symbole aufgreift. Es verweist auf die Zeche Minister Stein, deren Stilllegung sich 2027 zum 40. Mal jährt, sowie auf das Dortmunder U, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag begeht. Beide Bauwerke stehen sinnbildlich für eine Stadt, die sich immer wieder neu erfunden hat.

Das klassische BVB-Gelb wird durch ein Strukturmuster belebt, das die architektonischen Formen der Zeche und der umliegenden Stadtsilhouette aufnimmt. So verbindet das Trikot die industrielle Vergangenheit mit der urbanen Gegenwart und übersetzt die Dortmunder Identität in ein modernes Jersey-Design.

Neues BVB Trikot 2026/2027

„Ein wahres Stück Dortmund“

„Dieses Trikot verkörpert Dortmund – Wahrzeichen, Geschichte und Wandel dieser Stadt spiegeln sich im Design wider. Wenn unsere Spieler mit diesem Trikot auf den Platz gehen, repräsentieren sie nicht nur den BVB und Dortmund, sondern stehen zugleich für Tradition und Wandel“, erklärt Kerstin Zerbe, Geschäftsführerin der BVB Merchandising GmbH. „Es ist nie leicht, ein solches Gefühl in ein Design zu überführen. Aber wir haben eng mit PUMA zusammengearbeitet, um genau das zu schaffen – und unseren Fans ein wahres Stück Dortmund zu geben.“

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KI-Welt zur Einführung und Verkauf ab sofort

Neues BVB Trikot 2026/2027

Zum Start der neuen Kollektion haben PUMA und der BVB zudem eine KI-generierte Bildwelt unter dem Namen „Built Like Dortmund“ entwickelt. Sie interpretiert Stadt und Klub in einer futuristischen Optik neu. Eine reale Kulisse, die diese industrielle Ästhetik aufgreift, wird dabei von den Spielern zum Leben erweckt und verbindet die KI-Welt, das neue Trikot und die Identität des BVB zu einer einheitlichen Vision.

Das BVB-Heimtrikot für die Saison 2026/27 ist ab sofort im Onlineshop erhältlich. In allen Fanshops liegt es ab Ladenöffnung um 10 Uhr bereit.