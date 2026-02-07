BVB News: Kapitän Emre Can wird Borussia Dortmund 4 Wochen fehlen

Kapitän Emre Can wird Borussia Dortmund nach Medienberichten bis Ende des Monats wegen einer Leistenverletzung fehlen und damit voraussichtlich auch die Play-offs in der Champions League verpassen. Bild und Sky berichteten von einer Leistenverletzung, weshalb der 32-Jährige vorerst pausieren muss; ob eine Rückkehr für das Spitzenspiel gegen den FC Bayern am 28. Februar möglich ist, gilt als offen. Die Ausfallzeit vergrößert die Personalsorgen in der defensive des BVB erheblich und wirkt sich direkt auf die anstehenden Partien in der Königsklasse sowie die Bundesliga aus. Besonders brisant ist die Situation vor dem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo im Westfalenstadion und dem anschließenden Duell in Italien.

Leistenverletzung bei Emre Can: Diagnose und Ausfallzeit

Nach übereinstimmenden Berichten zog sich Can eine Verletzung an der Leiste zu, die ihn vorerst aus dem Mannschaftstraining nimmt. Die genaue Diagnose und mögliche Untersuchungen wurden nicht im Detail kommuniziert; fest steht, dass der Kapitän bis Ende des Monats fehlen soll. Die angedeutete Ausfallzeit führt zu sofortigen Umstellungen im Trainingsbetrieb und in der medizinischen Betreuung des Teams, da Reha- und Belastungspläne angepasst werden müssen.

Aktuelle Statistiken von Emre Can in der Saison 2025/2026

Champions League 2025-2026 5 1 4 179′ 6.8 Bundesliga 2025/2026 8 6 2 578′ 3 3 (3) 7.1 DFB Pokal 2025/2026 1 1 90′ 1 8.3 Gesamt: 14 8 6 847′ 4 0 0 3 (3) 0 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 14 - Per Game In Startaufstellung 8 0.6 Per Game Minuten 847 60.5 Per Game Tore 3 0.2 Per Game Assists 0 0 Per Game

Folgen für die Champions League: Atalanta Bergamo im Blick

Cans Fehlen trifft den BVB in einer entscheidenden Phase der Königsklasse: Das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo findet am 17. Februar in Dortmund statt, das Rückspiel am 25. Februar in Italien entscheidet über das Achtelfinal-Ticket. Ohne Can fehlen dem Übungsleiter strategische Optionen in der Dreierkette, insbesondere in der Balleroberung und beim Spielaufbau aus der Innenverteidigung. Obendrein wäre ein Ausfall des Kapitäns ein psychologischer Verlust auf der Südtribüne und für das Teamgefüge.

Personalsorgen in der Defensive und mögliche Alternativen

In der Dreierkette gelten Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton als gesetzt; Cans Platz könnten Niklas Süle oder Ramy Bensebaini übernehmen. Gleichzeitigt verschärft sich die Lage, weil weitere Innenverteidiger nicht verfügbar sind: Leihspieler Aarón Anselmino wurde vom FC Chelsea zurückgeholt und inzwischen an Racing Straßburg verliehen, Filippo Mane fällt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel länger aus. Würde ein weiterer Innenverteidiger ausfallen, wäre das für Dortmund ein ernsthaftes Problem in der Kaderplanung und bei der Personalrotation.

Auswirkungen auf das Wochenende: VfL Wolfsburg und Aufstellung

Beim Bundesligaspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) wird Can nach aktuellen Berichten ebenso fehlen wie Karim Adeyemi, wie die Ruhr Nachrichten melden. Das zwingt den Chefcoach zu Anpassungen in der Startelf und in der Taktik, weil nicht nur die Abwehr, sondern auch offensive Alternativen eingeschränkt sind. Die nächsten Trainingseinheiten werden zeigen, wie schnell der BVB auf die Lücken reagieren kann und welche Spieler in die Verantwortung rücken.