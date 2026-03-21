BVB News: Kapitän Can erhält Vertrag bis 2027. Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Mannschaftskapitän Emre Can vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert und damit ein deutliches Signal der Unterstützung nach seiner schweren Verletzung gesetzt. Der Klub verkündete die Vertragsverlängerung am Samstagmorgen, wenige Stunden vor dem Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV (18.30 Uhr/Sky). Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl hoben Cans Führungsrolle und Bedeutung für die Kabine hervor. Can selbst bedankte sich und erklärte sein Ziel, so schnell wie möglich zurückzukehren.

BVB verlängert Vertrag mit Kapitän Can bis 2027

Borussia Dortmund bestätigte die Vertragsverlängerung am Samstagvormittag. Die Vertragsdauer wurde um ein Jahr bis 2027 verlängert – ein klares Bekenntnis des Vereins zu seinem Kapitän in einer schwierigen Phase. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken betonte: „Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi. Er ist ein Leader, geht vorweg und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft.“ Ricken ergänzte, dass der Verein schon kurz nach Cans schwerer Verletzung signalisiert habe, ihn weiter unterstützen zu wollen.

Schwere Verletzung: Diagnose, Reha und Ausfallzeit

Can (32) erlitt Ende Februar im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München einen Kreuzbandriss im linken Knie. Die Diagnose bringt eine längere Ausfallzeit mit sich und erfordert eine intensive Reha, medizinische Betreuung und gezielte Arbeit an der Muskulatur, bevor ein Schritt zurück ins Mannschaftstraining möglich ist. Can bedankte sich für die Unterstützung des Vereins: „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein.“

Bedeutung für Mannschaft und Klub

Sportdirektor Sebastian Kehl unterstrich Cans Rolle als Führungsspieler: „Man wisse um Cans Bedeutung in der Kabine und die Erfahrung, die er unserer Mannschaft gibt.“ Die Vertragsverlängerung soll nicht nur sportliche, sondern auch personelle Stabilität sichern, indem sie einen erfahrenen Profi und Führungsperson weiter an den Klub bindet. Gleichzeitig sendet der Schritt ein Signal an die Mannschaft und die Fans auf der Südtribüne über den Stellenwert interner Führungskräfte.

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Cans Bilanz beim BVB

Emre Can wechselte 2020 von Juventus Turin nach Dortmund – die Ablösesumme lag bei 25 Millionen Euro. Seitdem absolvierte er 220 Pflichtspiele für den BVB und erzielte 23 Tore. Kapitän ist er seit dem Sommer 2023; seine Erfahrung und Präsenz in der Kabine zählen zu den Gründen, warum der Klub an ihm festhält.