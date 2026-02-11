BVB News & Kader: Trainer Kovac mit Sorgen in der Innenverteidigung

BVB News: Dortmunds Trainer Kovac mit Problemen in der Innenverteidigung. Vor dem Duell gegen FSV Mainz 05 fehlen Niko Kovac gleich mehrere Innenverteidiger: Kapitän Emre Can laboriert an Adduktorenbeschwerden, Co-Kapitän Nico Schlotterbeck muss rotieren wegen einer Gelbsperre und Filippo Mane fällt mit einer Muskelverletzung aus. Gleichzeitig gab Kovac Entwarnung für einige andere Profis: Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi und wohl auch Yan Couto stehen wieder zur Verfügung. Die personelle Lücke im Zentrum bereitet dem Chefcoach vor dem wichtigen Ligaspiel dennoch Sorgen.

Ausfälle in der Innenverteidigung

Der Übungsleiter bestätigte am Mittwoch, dass Emre Can wegen Adduktorenbeschwerden ausfällt. Can wird aktuell medizinisch betreut und unterliegt einer genauen Diagnose, konkrete Aussagen zur voraussichtlichen Ausfallzeit gab Kovac nicht. Nico Schlotterbeck fehlt dem Team wegen einer Gelbsperre, die ihn für das Freitagsspiel automatisch sperrt. Darüber hinaus steht Filippo Mane wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung; auch hier sind MRT und weitere Untersuchungen in der Regel Standard, um Ausmaß und Reha-Dauer zu klären. Das Lazarett der Dortmunder wächst damit speziell in der Innenverteidiger-Position.

Personalsituation und Optionen

Gleichzeitig nannte Kovac positive Nachrichten für andere Bereiche: Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi und wohl auch Außenverteidiger Yan Couto sind wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und stehen voraussichtlich zur Verfügung. Dennoch bleibt die Frage offen, wie der Chefcoach die fehlenden Innenverteidiger ersetzen will. Kovac muss eine Lösung für die zentrale Defensivachse finden — sei es durch Umstellungen, die Einbindung anderer Profis oder taktische Anpassungen.

Erwartungen vor dem Spiel gegen Mainz

Kovac warnte vor dem Gegner: „Die Mainzer kämpfen ums Überleben und ihre Leistung zuletzt sollten uns eine Warnung sein.“ Die Rheinhessen sind unter Trainer Urs Fischer stark unterwegs (vier Siege aus den vergangenen fünf Ligaspielen) und erwarten ein intensives Duell. Kovac sprach auch das frühere Saisonfinale an: „Ich will nicht vom Trauma reden, denn wir haben letzte Saison gewonnen und ich gehe davon aus, dass wir das auch am Freitag können.“ Dortmund reist als bestes Rückrundenteam nach vier Siegen aus vier Spielen — ein weiterer Erfolg würde dem Team eine entspanntere Wochenend-Sicht ermöglichen. Das Spiel steigt am Freitagabend um 20.30 Uhr und wird bei Sky und RTL übertragen.