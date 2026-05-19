BVB-News: Julian Brandt zu Galatsasaray? Er will lieber nach Spanien!

Julian Brandt verlässt Borussia Dortmund im Sommer ablösefrei und wird dabei von mehreren Klubs umworben. Wie Sky berichtet, hat nun auch Galatasaray Kontakt zum 30-Jährigen aufgenommen. Der türkische Meister will sich für den offensiven Mittelfeldspieler im Rennen positionieren, doch Brandts Favorit bleibt weiterhin Spanien.

Galatasaray steigt ins Werben ein

Brandt und Leroy Sané standen bislang 25-mal gemeinsam für die deutsche U21 und die A-Nationalmannschaft auf dem Platz. Ob ab Sommer noch deutlich mehr Spiele dazukommen, ist offen. Galatasaray ist jedenfalls ein weiterer Name auf der Liste möglicher Adressen für den BVB-Profi, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft. Die Istanbuler hatten schon im vergangenen Jahr bei Sané das aus Vertrag und sportlicher Perspektive beste Angebot vorgelegt. Neben dem Meistertitel verfolgt der Klub mit seinen hohen Investitionen im Kader auch in der Champions League ehrgeizige Ziele.

Brandt selbst betonte Anfang des Monats seine Offenheit für die nächsten Schritte. „Ich bin nach wie vor sehr ambitioniert“, sagte er über seine Zukunft. „Ich habe viele gute Ideen, viele Gedanken, aber es ist am Ende immer die Frage, was ist umsetzbar und vor allem, was macht auch Sinn. Am Ende soll es auch darum gehen, diese Sportart zu genießen und Spaß zu haben. Das ist für mich das Wichtigste.“

Spanien bleibt die bevorzugte Option

Nach übereinstimmenden Berichten soll Brandt Angebote aus Saudi-Arabien grundsätzlich ausgeschlagen haben. Auch die MLS und ein Wechsel nach Japan stehen für den gebürtigen Bremer dem Vernehmen nach nicht zur Debatte. Sein präferiertes Ziel ist weiter Spanien, wie inzwischen nicht nur die Sport Bild, sondern auch Sky berichtet.

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In den vergangenen Wochen tauchte Brandt in der Transfergerüchteküche bereits bei Atlético Madrid und beim FC Villarreal auf. Beide LaLiga-Klubs würden in der Saison 2026/27 erneut in der Königsklasse spielen. Atlético soll Brandt laut Marca als möglichen Nachfolger für Vereinsikone Antoine Griezmann sehen, der mit 35 Jahren Richtung Orlando in die MLS wechseln soll. Auch mit der AS Roma soll Brandt gesprochen haben, der italienische Klub belegt ebenfalls einen Champions-League-Platz.

Marktwert unter Druck

Der Marktwert des 30-Jährigen ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gesunken. Von 40 Millionen Euro fiel er auf 20 Millionen Euro. In der Marktwert-Analyse können weiterhin Argumente dafür abgegeben werden, was beim Update am 27. Mai passieren soll.