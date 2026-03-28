BVB News: Julian Brandt wechselt nach Italien!?

Die AS Roma zeigt laut der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ konkretes Interesse an Julian Brandt. Dem Bericht zufolge hat der Serie-A-Klub den 29-Jährigen für einen Wechsel im kommenden Sommer ins Visier genommen und bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen. Brandt, der nach sieben Spielzeiten beim BVB kein neues Arbeitspapier erhält, stünde ablösefrei zur Verfügung. Die Roma soll bereit sein, dem 48-maligen Nationalspieler ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro anzubieten; geplant ist er als möglicher Ersatz für Paulo Dybala, der den Klub am Ende der Saison verlassen könnte.

Roma-Interesse laut „Gazzetta dello Sport“

Die zentrale Information stammt von der Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“, die berichtet, dass die AS Roma Julian Brandt auf dem Zettel hat. Demnach zielt das Interesse auf einen Wechsel im Sommer ab. Die Nennung der Quelle unterstreicht, dass es sich um eine italienische Berichterstattung handelt und nicht um ein Statement des Klubs selbst.

Kontakt zum Umfeld und Transferplanung

Der Serie-A-Klub hat laut dem Bericht bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen. Damit haben die Römer offenbar erste Schritte in Richtung möglicher Verhandlungen unternommen. Gleichzeitig signalisiert dieser Schritt, dass die Roma eine ernsthafte Personalie anstrebt und die Transferplanung für den Sommer konkretisiert.

Vertragslage beim BVB: ablösefrei nach sieben Spielzeiten

Julian Brandt steht nach sieben Spielzeiten beim BVB ohne neues Arbeitspapier da und erhält keinen neuen Vertrag. Der 29-Jährige, der beim Bundesligisten seit mehreren Jahren unter Vertrag stand, wäre damit ablösefrei zu haben – eine Besonderheit auf dem Transfermarkt, da keine Ablösesumme fällig würde. Gleichzeitig bleibt sein Status als 48-maliger Nationalspieler erwähnenswert, was seine Attraktivität für Interessenten erhöht.

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Beratung durch den Vater

Brandt wird laut Bericht von seinem Vater beraten. Diese Beraterkonstellation spielt eine Rolle bei möglichen Gesprächen über Vertragsdauer, Vertragsinhalte und eine eventuelle Unterschrift bei einem neuen Klub. Dadurch ergibt sich ein klarer Ansprechpartner für die Roma bei ersten offiziel­len Kontaktaufnahmen.

Finanzielles Angebot und Rolle als Dybala-Ersatz

Die Roma sei laut „Gazzetta“ bereit, Julian Brandt ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro anzubieten. Dieses Angebot konkretisiert die finanziellen Vorstellungen des Klubs in Bezug auf das Arbeitspapier des Spielers. Es bleibt dabei offen, ob es zu einer Unterschrift kommen wird, doch das Gehaltsangebot zeigt die Bereitschaft der Römer, in den Transfer zu investieren.

Sportliche Einordnung: Ersatz für Paulo Dybala

Brandt ist bei der Roma als möglicher Ersatz für den Argentinier Paulo Dybala vorgesehen. Dybala könnte den Klub am Ende der Saison verlassen, weshalb die Roma offenbar nach potenziellen Alternativen für die Offensivreihe sucht. In diesem Kontext erscheint Brandt als Kandidat, der sowohl sportlich als auch finanziell in die Planungen passen könnte.