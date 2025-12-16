BVB News heute: Matthias Sammer sagt, BVB muss “aufhören, die Wahrheit zu verwischen”

Matthias Sammer hat die jüngsten Aussagen von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund unterstützt und fordert mehr Ehrlichkeit im Team. Der BVB-Berater machte deutlich, dass die Wahrheit nicht beschönigt werden sollte. Besonders nach dem schwachen Remis in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt (2:2) ist kritisches Feedback notwendig, um eine stärkere “Winner-Mentalität” in der Mannschaft zu fördern.

Schlotterbeck benennt die Probleme

Nico Schlotterbeck, der Nationalspieler des BVB, äußerte nach dem Unentschieden in der Champions League seine Bedenken bezüglich des Teamgeistes und der Einstellung seiner Mitspieler. Er kritisierte öffentlich die fehlende “Winner-Mentalität”. Sammer betonte, dass es wichtig sei, solche Punkte anzusprechen, und dass ein Leader diese Verantwortung tragen müsse. “Ein Leader darf und muss das. Es ist seine Aufgabe”, so Sammer.

Kritik an der Vereinsführung

Matthias Sammer ließ in seinen Aussagen auch die Klubführung nicht unberührt. Er merkte an, dass es Personen gibt, die zwar über hervorragende Charaktereigenschaften verfügen, jedoch nicht die nötigen Führungskompetenzen besitzen. “Die Wahrnehmung dessen, was er tut, erfordert auch kritische Stimmen”, erklärte der 58-Jährige. Sammer relativierte die Reaktionen des Vereins in Bezug auf Schlotterbecks Kritik und betonte, dass die Wahrheit oftmals unbequem sei.

Harmonie versus Fortschritt

Obwohl Sammer die Harmonie im Verein lobte, wies er darauf hin, dass ein Übermaß an Harmonie den Fortschritt hemmen kann. “Borussia Dortmund ist harmoniesüchtig”, stellte er fest. Diese besondere Verbindung zu den Fans sei zwar wertvoll, jedoch müsse der Klub, um “den nächsten Schritt” zu machen, auch konstruktive Kritik annehmen. Nur so könne sich der BVB langfristig verbessern.

Der Weg zur Verbesserung

Sammer ist überzeugt, dass ein kritischer Umgang mit den Leistungen des Teams entscheidend für den Erfolg ist. Er forderte dazu auf, mehr Mut zu zeigen, um echte Veränderungen herbeizuführen. “Konstruktive Kritik wird den Verein verbessern”, lautet sein starkes Plädoyer für eine ehrlichere Kommunikation innerhalb des Teams. Die Herausforderung für Borussia Dortmund besteht nun darin, diese Worte in die Praxis umzusetzen.