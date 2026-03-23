BVB News: Felix Nmecha mit Verletzung – mehrere Wochen Pause

Felix Nmecha erleidet einen herben Rückschlag: Der 25‑Jährige zog sich im Heimspiel gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im Knie zu und fällt damit für „mehrere Wochen“ aus. Borussia Dortmund teilte am Montag mit, dass Nmecha den Großteil der restlichen Saison verpassen dürfte. Damit verpasst er auch die anstehenden Länderspiele und die Vorbereitung mit der Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Für die WM-Nominierung im Mai bleibt offen, wie viel Spielpraxis der Mittelfeldspieler bis dahin noch sammeln kann.

Nmecha fällt „mehrere Wochen“ aus

Der BVB bestätigte die Diagnose nach dem 3:2‑Heimsieg gegen den HSV: Eine Außenbandverletzung im Knie zwingt Nmecha in die Pause. Die Klubärzte schätzen die Ausfallzeit auf „mehrere Wochen“, konkrete Termine für Reha oder eine Rückkehr ins Mannschaftstraining nannte der Verein nicht. Da die Bundesliga‑Saison am 16. Mai endet, wird Nmecha für den Großteil der verbleibenden Spielzeit nicht zur Verfügung stehen.

Ausfallzeit trifft Chancen in der Nationalmannschaft

Eigentlich sollte Nmecha am Montag nach Herzogenaurach reisen, um sich mit Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Partien gegen die Schweiz (27. März in Basel) und Ghana (30. März in Stuttgart) vorzubereiten. Nun fällt der Mittelfeldspieler aus dem Kader und kann sich nicht für die Doppelsechs empfehlen, um einen Stammplatz zu erobern. Bisher brachte es Nmecha in der Nationalmannschaft auf sechs Länderspiele und einen Treffer; wie viel Spielpraxis ihm vor der WM‑Nominierung im Mai noch möglich ist, bleibt ungewiss.

Konsequenzen für Borussia Dortmund

Nmecha war in dieser Saison einer der konstanten Akteure: In allen 27 Bundesliga‑Partien stand er bislang auf dem Platz und zählt damit zu den Leistungsträgern im Kader. Sein Ausfall trifft die personelle Tiefe im Mittelfeld der Westfalen, die aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren und der Vizemeisterschaft sehr nahe sind. Gleichzeitig muss das Trainerteam die Rotation planen und mögliche Alternativen für die kommenden Spiele finden.