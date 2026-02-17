BVB News + Ergebnis : Guirassy mit frühem Tor – 2:0 gegen Atalanta

Guirassy mit frühem Tor: Borussia Dortmund hat im Play-off-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo im Westfalenstadion ein 2:0 (2:0) erzielt und damit gute Aussichten fürs Rückspiel in Italien geschaffen. Serhou Guirassy traf bereits in der 3. Minute per Kopf, kurz vor der Pause legte er für Maximilian Beier (42.) auf. Trotz widriger Umstände und einem später Anpfiff zeigte der BVB dominante Ballkontrolle und ließ kaum Chancen zu. Der Sieg verschafft Dortmund ein komfortables Polster auf dem Weg ins Achtelfinale.

Guirassy sorgt früh für Führung

Die Dortmunder starteten hochkonzentriert und nutzten eine der ersten Gelegenheiten: Serhou Guirassy köpfte in der 3. Minute zum 1:0 ein. Der Kopfballtreffer kam nach einer schnellen Aktion im Strafraum und gab dem Team sofort Sicherheit. Guirassy, der zuletzt in der Bundesliga wiederholt traf, setzte damit ein frühes Signal und bereitete später das 2:0 vor. Insgesamt zeigte der Stürmer eine starke Strafraumpräsenz und trug entscheidend zum positiven Spielverlauf bei.

Spielverlauf: Ballbesitz, Kontrolle und vergebenes Potenzial

Dortmund dominierte das Geschehen über weite Strecken, kontrollierte das Spiel durch viel Ballbesitz und erzeugte mehrere Großchancen, ohne das Ergebnis noch höher zu schrauben. Kurz vor der Pause bediente Guirassy Maximilian Beier, der zum 2:0 traf (42.), womit die Partie im Grunde entschieden war. Dennoch blieb Raum für eine klarere Chancenverwertung; die Überlegenheit hätte deutlicher ausfallen können. Kovac ließ sein Team daraufhin das Tempo kontrolliert verwalten, um Kräfte für die anstehenden Aufgaben zu sparen.

Personalsituation und Startelf

Borussia Dortmund musste in der Defensive auf mehrere Stammspieler verzichten: Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane fehlten. Deshalb brachte Kovac eine Dreierkette mit dem jungen Startelfdebütanten Luca Reggiani (18) neben Waldemar Anton und Ramy Bensebaini. Reggiani sah in der 18. Minute Gelb, blieb aber weitgehend ungestört, da von Atalanta wenig echte Gefahr ausging. Insgesamt funktionierte die Defensive trotz der Personalprobleme stabil und ließ kaum Großchancen des Gegners zu.

Ausblick: Rückspiel und mögliche Achtelfinalgegner

Der 2:0-Erfolg gibt Dortmund ein komfortables Polster fürs Rückspiel in Bergamo in der kommenden Woche. Gelingt der Einzug ins Achtelfinale erneut über die Play-offs, könnten als mögliche Gegner große Klubs wie Bayern München oder der FC Arsenal folgen. Angesichts wichtiger Aufgaben in der Liga (u. a. das Duell bei RB Leipzig) und dem Ligagipfel gegen Bayern am 28. Februar war die Chance, Kräfte zu sparen und Kontrolle zu bewahren, für Kovac und sein Team besonders wertvoll.