BVB News: Dortmund kann Druck auf Bayern aufbauen – Bundesliga Sportwetten am 22.Spieltag

Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in die Partie gegen den vermeintlichen Angstgegner FSV Mainz 05. Sportwettenanbieter bwin führt den BVB mit einer Quote von 1,60, sollte der Tabellenzweite seinen Druck auf Spitzenreiter Bayern München mit einem Sieg am Freitag (20.30 Uhr/RTL und Sky) aufrechterhalten. Die formstarken Mainzer haben unter Trainer Urs Fischer seit dessen Amtsantritt 15 Punkte aus acht Spielen gesammelt, gelten bei bwin jedoch als Außenseiter (Quote 5,25). Neben diesem Duell stehen mit VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln sowie Werder Bremen gegen Bayern München zwei weitere richtungsweisende Begegnungen an.

BVB als Favorit gegen Mainz

Borussia Dortmund geht in die Begegnung als designierter Favorit und trägt die Verantwortung, den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern weiter zu verkürzen. Die Wettquote von 1,60 spiegelt die Erwartung wider, dass der BVB die drei Punkte einfahren kann; für Mainz notiert bwin 5,25. Im Spielverlauf wird es darauf ankommen, wie Dortmund seine Offensivaktionen organisiert und bestehende Großchancen konsequent nutzt.

Mainz unter Urs Fischer: Formstarke Auftritte trotz Außenseiterrolle

Urs Fischer hat Mainz stabilisiert: 15 Punkte aus acht Ligaspielen dokumentieren eine positive Formkurve. Dennoch stuft bwin die Rheinhessen als Außenseiter ein, was die Außenseiterquote widerspiegelt. Gleich-zeitig bleibt es für Mainz eine Herausforderung, gegen den Druck des BVB standzuhalten und eigene Umschaltmomente in gefährliche Torsituationen zu verwandeln.

Stuttgart gegen Köln und Bayern in Bremen: Quoten und Rollenverteilungen

Im Topspiel am Samstagabend empfängt der VfB Stuttgart den 1. FC Köln; Stuttgart führt die Wettlisten bei bwin mit einer Quote von 1,47 und gilt als Kandidat dafür, am Karnevalswochenende zum Partycrasher zu werden. Ein Sieg der Kölner bringt nach bwin-Angaben eine Quote von 6,25. Spitzenreiter Bayern München reist wenig überraschend als haushoher Favorit (Quote 1,33) nach Bremen, während Werder mit 7,50 als Außenseiter geführt wird. Für Fans und Wettinteressierte bleiben Anstoßzeit, Übertragungswege (RTL und Sky) und die Quoten wichtige Orientierungspunkte vor Spielbeginn.

