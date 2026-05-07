BVB Knaller: Deshalb beendet Ex-Nationalspieler Süle seine Karriere nach der Saison

Niklas Süle zieht nach dieser Saison einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn. Das kündigte der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund im Podcast Spielmacher von 360Media an. Sein Vertrag beim BVB läuft am 30. Juni aus.

Der Entschluss nach der Verletzung in Hoffenheim

Der frühere Nationalspieler hatte den Gedanken an ein Karriereende eigenen Worten zufolge schon länger im Kopf. Den endgültigen Entschluss fasste er jedoch erst nach der Partie Mitte April bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim, die Dortmund mit 1:2 verlor. In diesem Spiel verletzte sich Süle am Knie.

„Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, sagte der Innenverteidiger. Die Verletzungsszene habe ihn zusätzlich belastet, vor allem aus Sorge vor einem dritten Kreuzbandriss. „Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint“, sagte Süle. Nach dem MRT und der Entwarnung sei für ihn „zu tausend Prozent klar“ gewesen, „dass es vorbei ist“.

299 Bundesliga-Spiele, 49 Länderspiele

Süle bringt es bislang auf 299 Bundesligapartien und 49 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft. Im Sommer 2022 wechselte er von Bayern München zu Borussia Dortmund. Für den BVB absolvierte der Verteidiger bisher 109 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore.

Besonders emotional blickt Süle auf die knapp verpasste Meisterschaft in seiner ersten Dortmunder Saison zurück. „Das war einer der krassesten Momente, vor dem Mainz-Spiel, den ich überhaupt hatte“, sagte er mit Blick auf den letzten Spieltag der Saison 2022/23. In seiner zweiten BVB-Saison erreichte er mit Dortmund zudem das Champions-League-Finale.