BVB Felix Nmecha gibt Comeback – Hat er noch eine Chance auf die WM 2026 Teilnahme?

Felix Nmecha ist nach sieben Wochen Verletzungspause wieder für Borussia Dortmund aufgelaufen. Beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wurde der Fußball-Nationalspieler in der 74. Minute eingewechselt, beobachtet von Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Damit bleibt auch seine Chance auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada bestehen.

Rückkehr nach Außenbandverletzung

Seit dem 23. März hatte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wegen einer Außenbandverletzung im Knie gefehlt. Nach seinem Ausfall war schnell klar, wie schwer der BVB den Ausfall seines zentralen Taktgebers im Mittelfeld verkraftete. Dortmund agierte ohne Nmecha deutlich weniger stabil, die Leistungen litten ebenso wie die Ergebnisse.

Signal auch Richtung Nationalmannschaft

Für Nagelsmann war die Diagnose zunächst mit Sorge verbunden. Kurz nach Bekanntwerden der Verletzung hatte der Bundestrainer gewarnt, dass der Dortmunder im schlimmsten Fall nicht für das Turnier in Nordamerika zur Verfügung stehen könnte. Mit dem Comeback gegen Frankfurt hat Nmecha diese Perspektive nun wieder offener gestaltet.