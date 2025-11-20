BVB Ex-Nationalspieler Emre Can blickt auf „vielleicht schwierigste Phase meiner Karriere“

Emre Can zurück beim BVB – Nach der schwersten Phase seiner Karriere

Nach einer langen Leidenszeit meldet sich Emre Can auf dem Platz zurück. Der BVB-Kapitän spricht offen über seine gesundheitlichen Probleme, seine verpassten Chancen und seinen aktuellen Kampf um Rhythmus und Stabilität. Eine Rückkehr mit vielen Fragezeichen – auch im Hinblick auf seine Zukunft in Dortmund.

Eine schleichende Verletzung mit Folgen

Emre Cans Probleme begannen nicht mit einem einzigen Spiel – sondern mit einem schleichenden Prozess. Im April dieses Jahres, nach dem klaren 0:4 im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona, traten erste Beschwerden im Adduktorenbereich auf. Obwohl Can noch bis zum Saisonende spielte, quälte er sich mit Schmerzen durch. Die Rechnung kam im Sommer: Der Routinier musste nicht nur auf die Klub-WM verzichten, auch der Reha-Prozess verlief alles andere als reibungslos.

Rückschläge statt Neustart

Statt wie geplant im Sommer wieder voll anzugreifen, verlängerte sich die Reha deutlich. „Da hat mir mein Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Can. Mehrere Rückschläge machten die Phase zur wohl schwierigsten seiner Karriere. Die Situation wurde für den gebürtigen Frankfurter zur Geduldsprobe, die ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental forderte.

Comeback unter schwierigen Bedingungen

Erst Anfang November konnte Can im Champions-League-Spiel gegen Manchester City wieder eingreifen – als Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit. Zwei Wochen später folgte sein erster Startelfeinsatz seit Ende April beim Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV. Doch der Weg zurück ist lang: „Es ist nicht so einfach, wieder reinzukommen“, gibt der 31-Jährige ehrlich zu.

Vertragsende wirft Fragen auf

Während Emre Can noch an seiner Rückkehr zur Topform arbeitet, läuft sein Vertrag beim BVB im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung scheint offen – vor allem, wenn die sportliche Entwicklung unklar bleibt. Can selbst betont die Wichtigkeit, „wieder den Rhythmus und das Vertrauen in meinen Körper zu finden“. Ob das reicht für eine Vertragsverlängerung in Dortmund, bleibt abzuwarten.