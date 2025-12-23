Niclas Füllkrug steht kurz vor einem Wechsel zum AC Mailand, um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme zu wahren. Der Nationalstürmer landete mit seiner Familie in Italien und wird voraussichtlich bis Saisonende von West Ham United ausgeliehen. Mit dieser Entscheidung möchte Füllkrug frischen Wind in seine Karriere bringen, nachdem er in der Premier League mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Füllkrug landet in Italien

Der 32-jährige Stürmer trat am späten Montagabend mit einem verhaltenen Lächeln in das Blitzlichtgewitter und begrüßte seine neue Wahlheimat mit einem kurzen „Buongiorno“. In einem schwarzen Auto verschwand er schnell, während die Hoffnungen auf einen Neuanfang beim Traditionsklub AC Mailand wachsen. Berichten zufolge soll alles für den Wechsel vorbereitet sein, wobei ein Medizincheck noch aussteht.

Leihe und Kaufoption: Der geplante Transfer

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, plant Milan, Füllkrug zunächst bis zum Saisonende auszuleihen. Zusätzlich sicherte sich der italienische Klub eine Kaufoption, um den Torjäger langfristig zu verpflichten. Sein Berater Thorsten Wirth äußerte sich kritisch über die vergangenen Monate bei West Ham, wo Füllkrug nur drei Tore in 29 Pflichtspielen erzielte. „Der Transfer hat nicht funktioniert“, so Wirth.

Füllkrugs Rückkehr zur Form vor der WM

Mit der bevorstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer 2026 im Hinterkopf, hofft Füllkrug, in Mailand die nötige Spielpraxis zu sammeln. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont, dass der Stürmer „mehr Spielpraxis“ benötige, um seine Chancen auf einen Platz im Kader zu erhöhen. Füllkrug, der seit September 2024 nur im Final Four der Nations League für Deutschland aktiv war, möchte sich in der Serie A beweisen.

Füllkrug und seine neuen Mitspieler

In Mailand wird Füllkrug auf starke Konkurrenz treffen. Spieler wie Christian Pulisic und Rafael Leao stehen im Kader des AC, doch er hat bereits einen prominenten Fürsprecher. Oliver Bierhoff, ehemaliger DFB-Manager, erklärte, dass Füllkrugs Wert „außer Frage“ sei und er über Führungsqualitäten verfüge. Diese Eigenschaften könnten entscheidend sein, um den AC Mailand auf dem Weg zum 20. Meistertitel in der Serie A zu unterstützen.