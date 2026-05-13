Bundestrainer Nagelsmann zu Gast im ZDF „aktuellen sportstudio“

Nur fünf Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seine 26 Spieler für die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko benennen. Ob der Saisonendspurt in der Liga noch neue Erkenntnisse für die Auswahl liefert, dürfte am Samstag, 16. Mai 2026, auch Thema im ZDF sein: Dann ist der 34-Jährige im „aktuellen sportstudio“ bei Moderator Jochen Breyer zu Gast.

Letzter Bundesliga-Spieltag mit großer Bedeutung

Zu sehen ist die Sendung ab 22.30 Uhr in Web und App des ZDF sowie um 23.00 Uhr im linearen Programm. Im Mittelpunkt steht dort der 34. Spieltag, dessen neun Partien am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr gleichzeitig angepfiffen werden. Vor allem der Abstiegskampf verspricht ein echtes Finale, weil es um den Relegationsplatz und damit um eine weitere Chance auf den Klassenerhalt geht.

Auch im Rennen um die internationalen Plätze ist Spannung garantiert. Der vierte Rang entscheidet über die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison, während Platz fünf und sechs die Qualifikation für die Europa League bedeuten. Damit bekommt der Abschluss der Bundesliga-Saison noch einmal erhebliche sportliche Relevanz.

WM-Kader rückt in den Mittelpunkt

Für Fußball-Deutschland ist an diesem Abend jedoch vor allem entscheidend, welche Akteure Nagelsmann in seinen WM-Kader beruft. Die Bekanntgabe wurde um neun Tage verschoben, damit der Bundestrainer mit Blick auf verletzte, angeschlagene oder formschwache Profis noch jeden einzelnen Tag nutzen kann, um seine Entscheidung zu treffen.

Im Gespräch mit Jochen Breyer geht es am Samstag deshalb auch darum, wie die Tage bis zur Nominierung verlaufen und welche Erwartungen Nagelsmann mit Blick auf die Weltmeisterschaft hat.