Bundestrainer Nagelsmann-Nachfolge: Jürgen Klopp nennt Gerüchte ‚völlig wurscht‘

Jürgen Klopp winkt Gerüchten über eine mögliche Nagelsmann-Nachfolge gelassen ab und nennt die Debatte „völlig wurscht“. Bei seiner Vorstellung als MagentaTV-Experte für die anstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada betonte der 58‑Jährige, dass ihn entsprechende Spekulationen nicht nerven. Der frühere Chefcoach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool sieht seine Arbeit anderswo als klare Berufung. Gleichzeitig verweist Klopp darauf, dass es ihm lieber sei, die Öffentlichkeit halte ihn für eine Option, als das Gegenteil zu denken.

Klopps Reaktion zur Nagelsmann-Nachfolge

Auf die Frage, ob er sich eine Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer vorstellen könne, reagierte Klopp zurückhaltend und deutlich zugleich. Die Debatte um den Bundestrainerjob sei ihm „völlig wurscht“, sagte er und stellte klar, dass ihn die Frage nicht nerve. Damit setzte der Übungsleiter ein Zeichen gegen andauernde Spekulationen und nahm der öffentlichen Diskussion den Druck.

Kontext: Rolle bei Red Bull und WM‑Auftritt

Seit Januar 2025 arbeitet Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull, eine Position, die ihm neue Verantwortlichkeiten abseits der Seitenlinie bringt. Als erfahrener Fußballexperte präsentierte er sich nun für MagentaTV zur Berichterstattung der WM in den USA, Mexiko und Kanada und nutzte die Plattform für seine Stellungnahme. Die Erwähnung seiner Tätigkeiten soll verdeutlichen, dass Klopp aktuell andere berufliche Schwerpunkte besitzt als eine Rückkehr auf den Trainerstuhl der Nationalmannschaft.

Klopps Perspektive auf den Bundestrainerjob

Klopp betonte seine lange Trainerkarriere und bezeichnete das Amt des Bundestrainers als attraktiven Posten, erklärte aber zugleich seine Zufriedenheit mit dem aktuellen Berufsweg: „Er sei sein Berufsleben lang Trainer gewesen … das ist ein fantastischer Job. Es sei besser, die Leute denken, unter Umständen könnte es Jürgen Klopp irgendwann machen, als dass sie denken, der Letzte der es machen sollte ist Jürgen Klopp.“