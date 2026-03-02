Bundestrainer Nagelsmann nach der WM 2026 zu Real Madrid oder ManU?

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht laut Medienberichten nach der WM 2026 als Wunschkandidat bei Real Madrid ganz oben – und gilt gleichzeitig als Interessent für einen Wechsel zu Manchester United. Nach dem Turnier in Kanada, den USA und Mexiko könnte Nagelsmann demnach in den Vereinsfußball zurückkehren, sofern er selbst Wechselabsichten äußert. Real-Präsident Florentino Pérez und Geschäftsführer José Ángel Sánchez sollen den 38-Jährigen bevorzugen, während bei United Insider von Interesse und einer möglichen Bereitschaft Nagelsmanns für die Premier League berichten. Der DFB wäre laut Bericht prinzipiell offen für Gespräche, obwohl Nagelsmann formal bis zur EM 2028 gebunden ist.

Real Madrid: Nagelsmann als Wunschkandidat

Dem vereinsnahen Portal Defensa Central zufolge führt Julian Nagelsmann die Wunschliste bei Real Madrid an: Präsident Florentino Pérez und José Ángel Sánchez favorisieren den deutschen Bundestrainer als langfristige Lösung, falls die aktuelle Interimsphase mit Raul Albiol endet. Der Bericht betont, dass Pérez Nagelsmanns Qualitäten bereits seit 2018 wahrnimmt, als dieser noch die TSG 1899 Hoffenheim coachte. In der Leitungsetage Reals würden strategische Überlegungen zu Vertragsdauer, möglicher Ablösesumme und sportlicher Ausrichtung laufen; konkrete Offerten nennt die Quelle bislang nicht.

Manchester United: Interesse aus der Premier League

Auch Manchester United soll Nagelsmann dem Bericht zufolge hoch im Kurs stehen. Transfer-Insider Ben Jacobs sagte im Gespräch mit dem YouTube-Kanal „The United Stand“, Nagelsmann „wäre im Gegensatz zu einigen anderen Namen an einem Job in der Premier League interessiert“ und „dürfte, so wie es aussieht, auf dem Markt verfügbar sein“. United setzt derzeit wie Real auf eine Interimslösung mit Michael Carrick auf der Trainerbank; Gespräche über Trainerkandidaten und mögliche Vertragsbedingungen würden intern geführt, konkrete Angebote sind laut Quelle noch nicht aufgetaucht.

DFB-Vertrag und mögliche Modalitäten eines Wechsels

Nagelsmann ist nach Angaben aus dem Bericht bis zur EM 2028 an den Deutschen Fußball-Bund gebunden, doch der Verband könnte ihn demnach unter bestimmten Voraussetzungen ziehen lassen. Entscheidend wären demnach die Ergebnisse bei der WM 2026 und ein ausdrücklicher Wechselwunsch des Trainers selbst; in diesem Kontext würden Fragen zu Ablösesumme, Vertragsauflösung und Verhandlungen mit Nagelsmanns Beratern eine Rolle spielen. Der Bericht nennt keine verbindlichen Abmachungen, verweist aber auf eine prinzipielle Bereitschaft zu Gesprächen seitens des DFB.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Karrierepfad und frühere Kontakte zu Real

Der Artikel erinnert daran, dass Nagelsmann seine Trainerlaufbahn bei der TSG 1899 Hoffenheim hatte und 2019 über RB Leipzig zum FC Bayern wechselte, bevor er im September 2023 das Amt des Bundestrainers übernahm. Laut Defensa Central war Nagelsmann bereits 2018 in den Führungszirkeln Reals ein Thema, lange bevor sich seine Karriere zum Bundestrainer entwickelte. Gleichzeitig bleibt offen, wie Real oder United ein mögliches Engagement organisatorisch und finanziell gestalten würden; bisher existieren laut Quelle nur Interesse und Evaluierungen, keine unterschriebenen Verträge.