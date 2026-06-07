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Bundestrainer Nagelsmann mauert – Wie wird die deutsche Startaufstellung aussehen?

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Julian Nagelsmann hat seine WM-Startelf nach dem 2:1-Erfolg gegen die USA in Chicago offenbar weitgehend festgelegt, auch wenn sich der Bundestrainer noch nicht komplett festlegen will. Für das Auftaktspiel am 14. Juni in Houston gegen Curacao spricht derzeit viel für dieselbe Formation wie beim 2:1 (1:1) im Soldier Field, nur auf einer Position zeichnet sich eine Änderung ab.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gestikuliert am Spielfeldrand des Test-Laenderspiels zwischen den USA und Deutschland. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Soldier Field von Chicago statt. Alexander Hassenstein / Getty Images
Bundestrainer Julian Nagelsmann gestikuliert am Spielfeldrand des Test-Laenderspiels zwischen den USA und Deutschland. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Soldier Field von Chicago statt. Alexander Hassenstein / Getty Images

Neuer im Tor, Brown und Sané rücken nach

Im Tor dürfte Manuel Neuer Stand jetzt Oliver Baumann verdrängen. Ansonsten werden aller Voraussicht nach die zehn Feldspieler beginnen, die auch gegen die USA in der Startelf standen. Nathaniel Brown soll dabei links hinten den Platz einnehmen, während Leroy Sané den verletzt abgereisten Lennart Karl ersetzt.

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Über Brown äußerte sich Nagelsmann lobend. „Er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Er ist demütig und sehr wissbegierig“, sagte der 38-Jährige. Mit Siegtorschütze Sané war der Bundestrainer „zufrieden“, stellte aber zugleich klar: „Er muss einfach immer an die Grenze gehen.“

14.6.2026-19:00
WM 2026 | Spieltag 1
Deutschland
Curaçao
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
-Begegnungsvorschau -
Houston Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage
1
Manuel Neuer
18
Nathaniel Brown
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
23
Felix Nmecha
5
Aleksandar Pavlović
17
Florian Wirtz
10
Jamal Musiala
19
Leroy Sané
7
Kai Havertz
field field

Viele Wechsel, viel Wettbewerb im Kader

Nach dem gelungenen Turniercheck in Chicago betonte Nagelsmann außerdem, wie wichtig der gesamte Kader für den weiteren Verlauf wird. Gegen die USA tauschte er gleich achtmal und gab damit vielen Spielern wichtige Praxis. „Wir müssen abwarten, ob alle gesund bleiben und wie alle trainieren. Man hat gesehen, dass wir alle Spieler im Kader brauchen. Alle haben Gas gegeben“, sagte er.

Diese Einschätzung teilte auch Joshua Kimmich. „Im Laufe des Turniers brauchen wir alle Spieler“, sagte der Kapitän, der darauf setzt, „als Team während des Turniers zu wachsen“.

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