Bundestrainer Nagelsmann macht Gala-Stürmer Leroy Sané Hoffnung für den WM 2026 Kader

Bundestrainer Julian Nagelsmann macht Leroy Sané klar Hoffnung für die WM 2026 in Nordamerika. Nagelsmann lobt Sanés Profil als Rechtsaußen mit Drang ins Zentrum und betont zugleich, dass Gesundheit und Konstanz entscheidend sind. Der 30-Jährige war im November ins DFB-Team zurückgekehrt und zeigte zuletzt mit zwei Toren und zwei Vorlagen im 6:0 gegen die Slowakei starke Ansätze. Für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana plant Nagelsmann erneut mit Sané – damit steigen seine Chancen auf einen Platz im WM-Kader.

Nagelsmann: Warum Sané für die WM 2026 in Betracht kommt

Julian Nagelsmann macht deutlich, dass Sané wegen seines Profils eine besondere Rolle übernehmen kann: „Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel“, sagte der Bundestrainer dem kicker. Die Beobachtung folgt auf Sanés starken Auftritt im entscheidenden letzten Qualifikationsspiel, als er beim 6:0 gegen die Slowakei zwei Tore erzielte und zwei weitere einleitete. Nagelsmann signalisiert damit, dass Sané sportlich eine Option für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bleibt.

Profil und Risiken: Kreativität kontra Wundertüte

Nagelsmann beschreibt Sané als Akteur mit hohem kreativen Potenzial, aber auch als Unsicherheitsfaktor: „Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein.“ Gleichzeitig nennt er den 30-Jährigen eine „Wundertüte“: „So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt.“ Diese Einschätzung unterstreicht, dass Einsatzzeiten und Platz im Kader nicht nur von Talent, sondern vor allem von Fitness und Form abhängen.

Formkurve bei Galatasaray und bevorstehende Nominierung

Nach einem schwierigen Beginn hat Sané beim türkischen Rekordmeister Galatasaray in Istanbul wieder an Fahrt aufgenommen. Nagelsmann lobt das Verhältnis zum Spieler: „Wir haben ein super Verhältnis, und Leroy hat super Spiele gemacht. Er macht es auch bei Galatasaray gut.“ Der Bundestrainer kündigte an, Sané für die Testspiele gegen die Schweiz in Basel (27. März) und gegen Ghana in Stuttgart (31. März) erneut zu berufen. Damit hat der 72-malige Nationalspieler laut Nagelsmann beste Aussichten auf einen Platz im WM-Kader.