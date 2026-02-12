Bundestrainer Nagelsmann hält Tür für ter Stegen offen – kein Neuer-Comeback

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt die Hoffnung auf ein DFB-Comeback von Marc-André ter Stegen trotz seiner schweren Muskelverletzung nicht vollständig auf, schließt ein Zurückholen von Manuel Neuer aber erneut klar aus. Bei der Nations-League-Auslosung in Brüssel betonte Nagelsmann, er lasse die Tür für ter Stegen „aus Respekt vor Marc nie ganz“, sehe die Lage aktuell aber „nicht rosig“. Ter Stegen fehlt nach einer weiteren Operation am Oberschenkel mehrere Monate und hatte bereits zuvor lange pausieren müssen. Nagelsmann nennt zugleich Oliver Baumann als verlässliche Alternative für die anstehenden Länderspiele.

Ter Stegens Verletzung: Diagnose, Ausfallzeit und Perspektive

Marc-André ter Stegen unterzog sich nach Angaben des Spielers einer weiteren Operation wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel, weshalb er „mehrere Monate“ ausfällt. Der Übungsleiter bezeichnete die Verletzung als „dramatisch“ und wies darauf hin, dass Ter Stegen das letzte Jahr nicht komplett durchgespielt habe, sondern bereits lange außer Gefecht war. Ter Stegen war im Januar leihweise vom FC Barcelona zum FC Girona gewechselt und wollte sich in der neuen sportlichen Umgebung für die WM in den USA, Mexiko und Kanada empfehlen; nun stehen zunächst Reha und Erholung im Vordergrund.

Nagelsmann stellt Bedingungen: Tür offen, aber kein Neuer-Comeback

Nagelsmann macht deutlich, dass er „aus Respekt vor Marc die Tür nie ganz“ schließen werde, zugleich müsse ein Comeback „sinnhaft sein, für ihn und uns“ — derzeit sehe es aber „nicht rosig aus“. Auf die Frage, ob er Manuel Neuer, der zurückgetreten ist, noch einmal überreden wolle, verwies der Bundestrainer auf drei Fakten: ter Stegens tragische Verletzung, Neuers Entscheidung zum Rücktritt und die aktuelle Leistungssituation bei anderen Torhütern. Neuer habe bereits „noch einmal gesagt, dass sich an der Entscheidung nichts ändern wird“, sagte Nagelsmann und stellte damit ein erneutes DFB-Comeback klar in Frage.

Torhüter-Planung beim DFB: Oliver Baumann als verlässliche Option

Nagelsmann lobte Hoffenheims Schlussmann Oliver Baumann ausdrücklich und nannte ihn sowohl bei der TSG als auch im Nationalteam „herausragend gut“. Baumann soll die Aufgabe beim bevorstehenden Länderspiellehrgang im März übernehmen und damit in die Rolle rücken, die durch ter Stegens Ausfall an Bedeutung gewinnt. Die Personalplanung des DFB für die WM bleibt deshalb pragmatisch: Zunächst Reha und Beobachtung bei ter Stegen, zugleich die Stabilisierung der Torhüterposition durch Spieler wie Baumann.

Diese „drei Fakten“, betonte Nagelsmann, „sagen relativ viel aus“. Ende der Diskussion.