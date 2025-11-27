Bundestrainer Nagelsmann: „Die Tür ist offen“ – Matthäus sieht WM 2026-Chance für Undav

Deniz Undav trifft wie am Fließband – kommt jetzt das DFB-Comeback?

Mit sieben Toren in den letzten sechs Pflichtspielen hat sich Deniz Undav eindrucksvoll zurückgemeldet. Der VfB-Stürmer, der zuletzt mit einem Dreierpack gegen Borussia Dortmund glänzte, drängt sich damit zunehmend für ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft auf – vielleicht sogar mit Blick auf die WM 2026. Auch Sky-Experte Lothar Matthäus sieht die Tür für Undav bereits offen.

Topform beim VfB Stuttgart: Undav als Leistungsträger

Seit Wochen ist Deniz Undav einer der formstärksten Offensivspieler der Bundesliga. Besonders auffällig: seine Treffsicherheit vor dem Tor. Mit aktuell sieben Treffern aus den letzten sechs Spielen hat der 29-Jährige maßgeblichen Anteil am Höhenflug des VfB Stuttgart. Seine Leistungen wecken nun wieder Begehrlichkeiten – auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit sechs Länderspielen ist Undav kein Unbekannter im DFB-Kreis und könnte sich mit seiner aktuellen Form für ein WM-Ticket 2026 ins Gespräch bringen.

Europa-League als Bühne für die DFB-Bewerbung

Heute Abend (21 Uhr, RTL+) kann Undav in der Europa League erneut auf sich aufmerksam machen. Im Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles will der VfB einen großen Schritt in Richtung Play-offs machen. Auch für Undav eine wichtige Bühne: Ein weiteres starkes Spiel könnte seine Chancen auf eine Rückkehr ins Nationalteam weiter erhöhen. Die Schwaben müssen dabei auf den langzeitverletzten Tiago Tomás verzichten – umso mehr Verantwortung liegt erneut auf Undav.

Matthäus lobt – Tür zur Nationalmannschaft ist offen

Lothar Matthäus brachte es bei Sky auf den Punkt: „Seine Tore und Leistungen sprechen für ihn. Die Tür steht für ihn schon offen.“ Besonders angesichts der unklaren Offensivlage im DFB-Team sieht Matthäus Potenzial: „Wir haben vorn Probleme, können uns nicht nur auf Füllkrug verlassen.“ Undav war zuletzt im Juni für die Nationalelf nominiert worden, fehlte aber im Herbst verletzungsbedingt. Nach überstandener Knieverletzung ist er nun wieder voll belastbar und in starker Verfassung.

Undav bleibt fokussiert: „Konstanz ist der Schlüssel“

Trotz des medialen Interesses bleibt Undav selbstbewusst, aber bodenständig. „Ein Spiel ist keine Bewerbung, ich muss konstant Leistung bringen“, so der Angreifer. Mit dieser Einstellung und seiner aktuellen Form hat er sich jedoch klar in die Notizbücher des Bundestrainers gespielt.