Bundestrainer Julian Nagelsmann im kicker-Interview: So sieht er die KI-Unterstützung zur WM 2026

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt im kicker‑Interview, wie er die KI‑Unterstützung zur WM 2026 nutzt: Er setzt auf Daten, um sein Bauchgefühl zu bestätigen, trifft Entscheidungen jedoch primär aus der eigenen Einschätzung heraus. Nagelsmann betont, dass er Daten‑KIs selten als alleiniges Entscheidungsinstrument verwendet, aber offen ist, seine Bewertung zu ändern, wenn Datensätze widersprüchliche Hinweise liefern. Für das Turnier in den USA analysiert das Team spezifische Leistungskennzahlen, etwa Spielintensität und Sprints pro 15 Minuten, um auf klimatische Herausforderungen zu reagieren. Gleichzeitig warnt er davor, die Vorrundenpartien als leicht einzustufen und verweist auf die Pflicht, in die K.-o.-Phase zu kommen.

Nagelsmann zur KI-Unterstützung bei der WM 2026

Julian Nagelsmann beschreibt die Rolle von Künstlicher Intelligenz als ergänzendes Werkzeug im Vorbereitungsprozess der Nationalmannschaft. Er nutzt die Daten‑KI vor allem, um seine bereits gefassten Entscheidungen zu bestätigen und sein Bauchgefühl zu hinterfragen. Nur in Ausnahmefällen lässt er die Analyse-Output die Entscheidung determinieren; stattdessen dient die KI als Kontrollinstanz, die neue Blickwinkel eröffnen kann, wenn Datensätze anders ausfallen als erwartet.

Praktische Anwendung: Intensitäts‑ und Sprint‑Analysen

Mit Blick auf die WM (11. Juni bis 19. Juli) hat das Team laut Nagelsmann gezielt Leistungsdaten ausgewertet, um die Belastung der Spieler einzuschätzen. Untersucht wurden unter anderem die durchschnittliche Spielintensität in den Ligen sowie die Anzahl der Sprints innerhalb von 15 Minuten, um Trainingsbelastung und Regeneration besser zu steuern. Diese Analysen sollen helfen, taktische und medizinische Maßnahmen schneller anzupassen, wenn einzelne Spieler aufgrund der klimatischen Bedingungen in den USA nicht mehr ihre gewohnte Belastungsleistung erreichen.

Klimafaktor und Anpassungsstrategien

Nagelsmann nennt die höheren Temperaturen in Teilen der USA als konkreten Grund für die datenbasierte Vorbereitung. Die Erkenntnisse aus den Datensätzen fließen in Entscheidungen zu Spielminuten, Erholungsphasen und Belastungssteuerung ein. Gleichzeitig betont er, dass solche Maßnahmen ergänzend zum klassischen Mannschaftstraining und zur sportmedizinischen Betreuung wirken.

Gegner in der Vorrunde: keine Unterschätzung

Die DFB‑Auswahl trifft in der Vorrunde auf die Elfenbeinküste, Ecuador und Außenseiter Curacao; Nagelsmann widerspricht der Ansicht, dies sei Losglück. Er verweist auf die Komplexität der südamerikanischen Qualifikation, hebt Ecuadors starke Einzelspieler, Physis und Körperlichkeit hervor und beschreibt die Elfenbeinküste als größtenteils in Europa spielend. Curacao stuft er zwar nicht als Topfavoriten ein, betont aber die fußballerische Ausbildung vieler Spieler in den Niederlanden und die generelle Hitzegewöhntheit aller drei Gegner gegenüber dem DFB‑Kader.

Erwartung: In die K.-o.-Phase kommen

Nach dem frühen WM‑Scheitern 2018 und 2022 unterstreicht Nagelsmann die klare Erwartung: Das Erreichen der zweiten Turnierphase ist Pflicht. Er erinnert daran, dass ähnliche Forderungen schon bei vorangegangenen Turnieren gestellt wurden, und formuliert pragmatisch: Entscheidend ist nicht das Reden, sondern das Machen. „Natürlich müssen wir auf jeden Fall in die K.-o.-Phase kommen“, sagt Nagelsmann.