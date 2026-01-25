Bundestrainer Julian Nagelsmann hat wohl heimlich Lena Wurzenberger geheiratet

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat offenbar heimlich seine Partnerin Lena Wurzenberger (33) geheiratet. Die Trauung fand im engsten Familienkreis statt und war ein persönliches Highlight für den 38-Jährigen. Die Feierlichkeiten fanden im Hotel „Forsthofgut“ in Leogang statt, wo das Paar in traditioneller Trachtenkleidung auftrat.

Heiratsdetails im Salzburger Land

Einem Bericht der Bild zufolge wurde die Hochzeit von Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger am Samstag im malerischen Hotel „Forsthofgut“ in Leogang gefeiert. Im Kreise der engsten Familie setzte das Paar auf traditionelle Trachtenmode, was für eine besondere Atmosphäre sorgte. Diese private Feier fand im Schatten der großen sportlichen Ambitionen Nagelsmanns statt, der für das Jahr 2026 große Pläne hat.

Nagelsmanns sportliche Ambitionen

Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM hat Julian Nagelsmann klare Ziele für die kommende Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada formuliert. Der Bundestrainer möchte mit dem DFB-Team als Sieger aus dem Turnier hervorgehen. Während er sich auf diese sportlichen Herausforderungen konzentriert, hat er nun auch im privaten Bereich einen wichtigen Schritt gemacht.

Die Beziehung zu Lena Wurzenberger

Das Paar lernte sich in München kennen, als Nagelsmann noch Trainer des FC Bayern war und Wurzenberger als Vereinsreporterin für die „Bild“ tätig war. Ihre Beziehung begann im Jahr 2022 und hat sich seitdem weiter vertieft. Die Hochzeit markiert einen neuen Abschnitt in Nagelsmanns Leben, der bereits zuvor mit seiner ersten Ehe mit Verena Nagelsmann zwei Kinder hatte.

Ein neuer Lebensabschnitt für Nagelsmann

Für Julian Nagelsmann ist dies bereits die zweite Ehe. Von 2018 bis 2024 war er mit Verena Nagelsmann verheiratet. Die nun geschlossene Ehe mit Lena Wurzenberger zeigt, dass der Bundestrainer nicht nur auf dem Platz, sondern auch im privaten Leben neue Wege geht. Die Verbindung zu seiner Partnerin könnte ihm zusätzliche Motivation für die kommenden Herausforderungen bieten.