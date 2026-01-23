Bundesliga Vorschau: Eintracht Frankfurt – Erst Hoffenheim überstehen, dann neuen Trainer vorstellen

Eintracht Frankfurt steht vor einer wegweisenden Begegnung gegen die formstarke TSG Hoffenheim. Bevor der Verein einen neuen Trainer vorstellen kann, gilt es, das nächste Defensiv-Debakel zu verhindern. Der Übergangstrainer Dennis Schmitt gibt sich kämpferisch und verspricht, dass die Mannschaft alles in die Waagschale werfen wird, um der Negativserie ein Ende zu setzen. Die Fans hoffen auf eine Wende im Spielverlauf, insbesondere nach den letzten vier Ligaspielen ohne Sieg.

Defensive Probleme vor Hoffenheim-Duell

Die Eintracht hat in den bisherigen vier Spielen des Jahres jeweils drei Gegentore kassiert. Schmitt ist sich der Herausforderungen bewusst und betont, dass der Klub für einen aktiven Fußball steht. „Keinem Fan in Frankfurt würde es gefallen, wenn wir uns 90 Minuten einmauern und hoffen, dass nichts passiert“, sagte er vor dem wichtigen Duell gegen Hoffenheim. Eine stabile Defensive ist für den Erfolg unerlässlich, und Schmitt weiß, dass weniger Gegentore dringend notwendig sind.

Markus Krösche und die Trainersuche

Sportvorstand Markus Krösche ist mit der Trainersuche beschäftigt und hat klar kommuniziert, dass der neue Chefcoach ein Liebhaber des Offensivfußballs sein sollte. Gerüchte um Marco Rose halten sich hartnäckig, während Krösche betont, dass er sich die nötige Zeit für die Entscheidung lassen will. Das Ziel ist es, einen Nachfolger zu finden, der die jungen Talente der SGE weiterentwickeln kann.

Fokus auf den Europapokal

Trotz der kritischen Lage ist der angestrebte Platz für die Europapokal-Teilnahme mit Rang sieben noch in greifbarer Nähe. Schmitt appellierte an die Mannschaft, sich nicht in Selbstmitleid zu verlieren. „Wir nehmen es, wie es kommt“, erklärte Angreifer Ansgar Knauff und betonte, dass die Spieler an ihren Baustellen arbeiten müssen, um am Wochenende wieder Punkte zu holen. Die vergangene Champions-League-Niederlage gegen Qarabag Agdam hat die Dringlichkeit der Situation nur verstärkt.

Letzte Chance für Schmitt und Meier?

Für den interimistischen Trainer Dennis Schmitt und Klubikone Alex Meier könnte das Spiel gegen Hoffenheim eine der letzten Gelegenheiten sein, den Verein aus der Krise zu führen. „Wir müssen jetzt alles geben“, so Schmitt. Die Ansprüche sind hoch, und die Fans erwarten eine deutliche Leistungssteigerung, um den drohenden Rückschlag abzuwenden.