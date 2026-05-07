Bundesliga verpasst weiteren Champions-League-Startplatz – Vallecano im Finale!

Die Bundesliga hat den Kampf um einen zusätzlichen Champions-League-Platz über das UEFA-Ranking verloren. Der Tabellenfünfte wird in der kommenden Saison nicht in der Königsklasse antreten, weil La Liga durch den Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League uneinholbar vorbeigezogen ist.

Spaniens Vorsprung ist nicht mehr aufzuholen

Spaniens Eliteliga steht nun bei 22,093 Punkten, die Bundesliga bei 21,785. Selbst ein Triumph des SC Freiburg in der Europa League würde daran nichts mehr ändern. Freiburg hatte sich im Halbfinal-Rückspiel gegen den SC Braga nach dem knappen 1:2 im Hinspiel mit 3:1 (2:0) durchgesetzt und dabei 0,428 Punkte für Deutschland gesammelt.

Rayo Vallecano gewann nach dem Hinspiel auch das zweite Duell mit 1:0 (1:0) gegen Racing Straßburg und steuerte damit 0,312 Punkte bei. Bei einem Unentschieden wären es nur 0,187 Punkte gewesen, dann hätte sich das Duell erst über die beiden europäischen Endspiele entschieden. Straßburg vergab jedoch in der Nachspielzeit einen Elfmeter und machte damit den Weg für Spanien endgültig frei.

Offenes Rennen um die letzten Bundesliga-Plätze

Falls Freiburg am 20. Mai in Istanbul den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiert und sich zugleich für die Champions League qualifiziert, käme die Bundesliga nur noch auf 22,071 Punkte und bliebe damit hinter La Liga zurück. Meister Bayern München und Borussia Dortmund haben ihren Startplatz für die Champions League über die Liga bereits sicher. Dahinter kämpfen im Saisonendspurt RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim um die beiden letzten freien Ränge.

Auch die Konstellation für die übrigen europäischen Wettbewerbe hängt weiter am Freiburger Abschneiden. Gewinnt Freiburg die Europa League und wird in der Liga Siebter, stellt die Bundesliga keinen Teilnehmer für die Conference League. Wird Freiburg Achter oder Neunter oder verliert das europäische Finale, rückt der Siebte in die Conference League nach.