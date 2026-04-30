Bundesliga und der Kampf um den 5. CL-Platz: Wie die Bundesliga Spanien noch einholen kann

Das Rennen um den fünften Champions-League-Startplatz bleibt offen. Die Bundesliga jagt La Liga im Saisonendspurt weiter hinterher, hat ihren Rückstand aber bereits spürbar verkürzt. Für den ersehnten fünften CL-Platz braucht es nun in den kommenden Tagen und Wochen weitere deutsche Erfolgserlebnisse und zugleich spanische Ausrutscher.

Nach Bayerns Viertelfinal-Erfolg in der Königsklasse gegen Real Madrid und Freiburgs Halbfinaleinzug in der Europa League über Celta Vigo hatte das deutsche Oberhaus bereits ordentlich aufgeholt. Die beiden Champions-League-Halbfinalhinspiele spielten anschließend jedoch wieder dem spanischen Fußball in die Karten.

Der Vorsprung Spaniens wächst wieder

Am Mittwochabend verschärften Bayerns Niederlage in Paris mit 4:5 und das 1:1 von Atletico Madrid gegen den FC Arsenal die Ausgangslage erneut. Dadurch kletterte Spaniens Vorsprung auf Deutschland von 0,192 auf 0,317 Punkte. Das entspricht mehr als einem Sieg, den die Bundesliga im direkten Vergleich noch aufholen muss.

Der Punkteschlüssel bleibt dabei klar: Ein internationaler Sieg bringt der Bundesliga 0,286 Punkte, La Liga kommt wegen der Startzahl von acht Teams nur auf 0,250 Zähler.

Schon am Donnerstagabend kann sich das Bild wieder drehen. Dann tritt der SC Freiburg im Hinspiel gegen Braga an, während gleichzeitig Rayo Vallecano in der Conference League gegen Straßburg spielt, das zuvor Mainz ausgeschaltet hat. Für Deutschland wäre es ausgerechnet an diesem Abend ideal, wenn Freiburg mehr Zähler sammelt als Rayo. Gewinnt der SCF um 21 Uhr, live bei kicker, und verliert Rayo zuhause, würde der spanische Vorsprung auf nur noch 0,031 Punkte schrumpfen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Bonuspunkte könnten alles kippen

Damit wäre die Lage zwar deutlich enger, entschieden wäre der Kampf um den fünften Startplatz aber noch lange nicht. Ein entscheidender Hebel wären die Bonuspunkte für den Finaleinzug. Dafür müsste es aus deutscher Sicht ideal laufen: Bayern und Freiburg müssten beide das Finale erreichen, während mindestens ein spanisches Team ausscheidet.

Scheitert Atletico im Rückspiel an den Gunners, verliert Spanien bereits 0,188 Bonuspunkte. Holt Bayern am Mittwoch im Rückspiel vor eigenem Publikum den knappen Rückstand gegen PSG auf, würde die Bundesliga für den Finaleinzug 0,214 Extra-Zähler erhalten.