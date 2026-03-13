Bundesliga TV-Plan 2025/26: Wie sehe ich alle Spiele im Pay-TV & Free-TV?

Der neue Übertragungsplan der Bundesliga und der DFL legt Anstoßzeiten und Rechtepakete verbindlich fest und beantwortet, wo Fans Live-Spiele, Konferenzen und Highlights sehen können. Pay-TV-Anbieter Sky (via Sky/WOW) und Streamingdienst DAZN teilen sich zentrale Live-Rechte, während SAT.1, ARD, ZDF, RTL und Sport1 klare Free-TV- und Highlight-Spielregeln erhalten. Dieser Überblick erklärt Anstoßzeiten, Konferenz- und Einzelspiel-Verteilung sowie die wichtigsten Abruf- und Highlight-Angebote.

Pay-TV und Streaming: Sky/WOW und DAZN im Überblick

Sky (über Sky/WOW) überträgt ab der Saison 2025/26 zahlreiche Einzelspiele: freitags alle Partien um 20:30 Uhr sowie samstags die traditionellen Top-Spiele um 18:30 Uhr. Sky/WOW zeigt zudem die Einzelspiele dienstags und mittwochs in Englischen Wochen sowie das Donnerstag-Topspiel um 20:30 Uhr. DAZN liefert parallel umfassende Live-Übertragungen als Streamingdienst: die Samstagsspiele um 15:30 Uhr als Konferenz und am Sonntag alle Duelle um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr plus 15 Partien um 19:30 Uhr. Bei Sky/WOW laufen damit die meisten Einzelspiele, DAZN setzt auf Konferenz- und Ergänzungsangebote.

Free-TV, Zusammenfassungen und Highlight-Clips

SAT.1 zeigt ausgewählte Free-TV-Spiele, darunter das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag, besondere Freitagspartien vor und nach der Winterpause, den Supercup und alle Relegationsspiele. Die ARD sendet am Freitag ab 23:00 Uhr Highlights des Freitagsspiels und bleibt zudem die zentrale Adresse für Abend-Zusammenfassungen; ARD strahlt zudem die 15:30-Uhr-Zusammenfassungen am Samstag aus. Das ZDF übernimmt ab 21:45 Uhr zusätzliche Samstag-Zusammenfassungen. Sport1 besitzt weiterhin das Recht, zwischen 6 und 15 Uhr Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsbegegnungen zu zeigen.

Highlights on demand: RTL, ZDF und Axel Springer

Direkt nach Abpfiff stehen Highlight-Clips bei RTL auf Abruf bereit: RTL bietet alle Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga unmittelbar nach Spielende zum Abruf an. Zusätzlich veröffentlichen ZDF und Axel Springer ab Montag digitale Kurzclips von allen Spielen beider Ligen. Diese Kombination aus Free-TV-Zusammenfassungen und On-Demand-Clips sichert Kurzform-Content für Zuschauer, die Spielzusammenfassungen, Tore oder Szenen-Highlights gezielt abrufen möchten.

Alle Partien dienstags und mittwochs in sogenannten Englischen Wochen zeigt Sky/WOW als Einzelspiel; DAZN bietet in diesen Spielphasen die Konferenzen an. Das Donnerstagstopspiel um 20:30 Uhr läuft ebenfalls auf Sky/WOW. Wichtiger organisatorischer Hinweis: In beiden Ligen bleibt der 33. Spieltag ein Regelspieltag mit gestaffelten Anstoßzeiten; nur am 34. Spieltag finden alle Partien zeitgleich statt.

2. Bundesliga im TV: Rechte und Anstoßzeiten

Für die 2. Bundesliga liegt das Pay-TV-Paket bei Sky (via Sky/WOW): Sky überträgt alle Partien – freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr. RTL zeigt im Free-TV die Samstagsspiele um 20:30 Uhr (gegebenenfalls auf Nitro). SAT.1 überträgt die Saisoneröffnung und die beiden Relegationsspiele. ARD und ZDF sichern sich die Samstagabend-Zusammenfassungen, während Sport1 weiterhin das Recht hat, am Sonntag Höhepunkte der Partien von Freitag und Samstag auszustrahlen.