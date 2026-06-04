Bundesliga Transfergerücht: DFB Nationalspieler Brown bestätigt Einigung mit FC Bayern nicht

Nathaniel Brown hat eine Einigung mit Bayern München nicht bestätigt. Der Nationalspieler verwies am Donnerstag in Chicago stattdessen konsequent auf die anstehende WM und wollte die Berichte über einen Transfer im Sommer nicht einordnen.

Brown bleibt bei der WM

Als er in einer Medienrunde auf die Meldungen angesprochen wurde, hielt sich der 22 Jahre alte Außenverteidiger bedeckt. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren“, sagte Brown und ließ sich auch bei einer erneuten Nachfrage nicht von dieser Linie abbringen: „Ich kümmere mich um die WM.“

Zuvor hatten verschiedene Medien übereinstimmend berichtet, Brown habe sich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister auf einen Wechsel im Sommer verständigt. Demnach sei die Entscheidung nach einem positiven Gespräch mit Chefcoach Vincent Kompany gefallen.

Bayern sondieren den Markt

Nach den Berichten sollen die Münchner bereits Kontakt mit Eintracht Frankfurt aufgenommen haben. Ein Transfer könnte jedoch an der Ablösesumme scheitern. Die Hessen verlangen für Brown, dessen Vertrag bis 2030 läuft, offenbar 60 Millionen Euro.

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Die Eintracht hatte den gebürtigen Oberpfälzer im Januar 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. Damals spielte er die laufende Saison bei den Franken jedoch noch bis zum Ende zu Ende.

Weitere Option auf der Außenbahn

Die Bayern suchen für die kommende Spielzeit weiterhin einen zusätzlichen Außenverteidiger. Als weitere Option gilt aus Münchner Sicht auch der US-Nationalspieler Sergino Dest von der PSV Eindhoven, dessen festgeschriebene Ablösesumme bei 25 Millionen Euro liegen soll.