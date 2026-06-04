Bundesliga Transfergerücht: Bayer 04 Leverkusen will Trainer Martínez verpflichten

Bayer 04 Leverkusen steht offenbar vor einem Wechsel auf der Trainerbank. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der Werksklub den Spanier Carles Martínez vom französischen Erstligisten FC Toulouse verpflichten will. Der 42-Jährige soll bei den Rheinländern auf den Dänen Kasper Hjulmand folgen, dessen Zukunft nach einer durchwachsenen Saison wohl nicht mehr gesichert ist.

Martínez nach Toulouse-Abschied vor neuem Kapitel

Martínez hatte seinen Vertrag in Toulouse mit dem Ende der vergangenen Spielzeit auslaufen lassen. Bei seinem Abschied machte er deutlich, worauf es ihm bei der nächsten Station ankommt. Am wichtigsten ist mir, einen Verein zu finden, an dem ich mich wiederfinden und ähnliche Erfahrungen sammeln kann wie in Toulouse , sagte er laut L’Equipe. Und weiter: Wir können über Gehalt und Projekt nachdenken, aber mir ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, an einem Ort zu sein, an dem wir gut zusammenarbeiten können.

Leverkusen als Ziel für den 42-Jährigen

Genau dieser Ort soll nach Angaben der spanischen Marca, von Sky und Bild nun Leverkusen sein. Martínez brachte Toulouse in der vergangenen Saison auf Rang neun und hatte den Klub 2023 bereits als Co-Trainer zum Pokalsieg geführt. Dem Bericht zufolge ist ein Zweijahresvertrag für den 42-Jährigen vorgesehen.