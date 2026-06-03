Bundesliga Transfer: 1899 Hoffenheim holt österreichischen Nationalspieler aus Wolfsburg

Die TSG Hoffenheim hat sich mit Patrick Wimmer einen variabel einsetzbaren Offensivspieler gesichert. Der österreichische Nationalspieler wechselt vom Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg nach Sinsheim und unterschrieb einen langfristigen Vertrag.

Ilzer holt einen alten Bekannten

Für Wimmer ist es eine Rückkehr zu einem vertrauten Chefcoach, denn mit Christian Ilzer arbeitete er schon in seiner Zeit bei Austria Wien zusammen. Dort wurde der heute 25-Jährige einst als 18-Jähriger unter Ilzer zum Profi. „Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können“, sagte der Angreifer.

TSG setzt sich gegen Konkurrenz durch

TSG-Sportdirektor Paul Pajduch hob vor allem Wimmers Vielseitigkeit und seine Präsenz in den Zweikämpfen hervor. „Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee“, sagte Pajduch. Nach TSG-Angaben setzte sich Hoffenheim bei der Verpflichtung gegen „eine Vielzahl von Angeboten aus dem In- und Ausland“ durch.

Bundesliga-Erfahrung und WM-Perspektive

In Deutschland stand Wimmer bislang für Arminia Bielefeld und den VfL Wolfsburg in insgesamt 125 Bundesliga-Partien auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 16 Tore und 23 Vorlagen. Mit Österreich wird er nun bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada antreten, die vom 11. Juni bis 19. Juli ausgetragen wird.