Bundesliga Trainer Beben: Eintracht Frankfurt holt Hütter als Trainer zurück

Eintracht Frankfurt setzt nach dem erneuten Umbruch auf einen alten Bekannten: Adi Hütter übernimmt die Hessen ab sofort wieder als Chefcoach. Der Österreicher unterschrieb am Sonntag einen Vertrag bis Sommer 2029 und folgt auf den gescheiterten Spanier Albert Riera.

Rückkehr nach fünf Jahren

Für Hütter ist es die zweite Amtszeit am Main. Bereits von 2018 bis 2021 hatte er die Eintracht betreut und mit dem Klub unter anderem das Halbfinale in der Europa League sowie im DFB-Pokal erreicht. Nach seinem Abschied damals wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, was in Frankfurt für deutlichen Unmut sorgte.

Der 56-Jährige sprach bei seiner Rückkehr von einem besonderen Moment. Es sei etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein , sagte Hütter. Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen. Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein.

Krösche setzt auf Offensivfußball

Sportvorstand Markus Krösche lobte vor allem das sportliche Profil des neuen Verantwortlichen. Hütter stehe für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin , erklärte Krösche. Zudem habe er an seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz vereinen kann .

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Zuletzt arbeitete Hütter bei der AS Monaco und führte den Klub zweimal in die Champions League. Seit seiner Entlassung im Oktober 2025 war er vereinslos.

Riera musste nach kurzer Zeit gehen

Riera hatte Eintracht Frankfurt Anfang Februar übernommen, nachdem Dino Toppmöller als langjähriger Erfolgstrainer freigestellt worden war. Die vergangene Bundesliga-Saison beendeten die Frankfurter auf Rang acht und verpassten damit erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Anschließend trennte sich der Verein wieder von Riera.

Unterstützt wird Hütter künftig von den Assistenten Christian Peintinger und Klaus Schmidt. Jan Zimmermann bleibt weiterhin für die Torhüter zuständig.