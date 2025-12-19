Bundesliga Torschützenliste: Harry Kane über Lewandowski-Rekord: „Ist möglich“

Harry Kane zeigt sich optimistisch bezüglich des Bundesliga-Rekords von Robert Lewandowski. Der Stürmer von Bayern München, der in dieser Saison bereits 18 Tore erzielt hat, glaubt, dass es möglich ist, die Bestmarke von 41 Treffern aus der Saison 2020/21 zu übertreffen. Dabei betont er jedoch, dass es noch ein langer Weg bis zum Rekord ist und er weiterhin auf hohem Niveau spielen muss.

Kane über Lewandowski-Rekord: „Ist möglich“

Harry Kane ist mit seinem bisherigen Saisonverlauf bei Bayern München äußerst zufrieden. In einem Interview mit Sky äußerte der 32-Jährige, dass er die Rekordmarke von Robert Lewandowski für erreichbar hält: „Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte.“ Der Engländer hat bereits nach 14 Spieltagen beeindruckende 18 Tore erzielt und zeigt sich motiviert, diese Form beizubehalten.

Bundesliga 2025/2026 14 12 2 1087′ 18 (6) 3 8.1 Champions League 2025-2026 6 6 491′ 5 (1) 7.8 DFB Pokal 2025/2026 3 3 267′ 1 5 (1) 7.6 Gesamt: 23 21 2 1845′ 1 0 0 28 (8) 3 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 23 - Per Game In Startaufstellung 21 0.9 Per Game Minuten 1845 80.2 Per Game Tore 28 1.2 Per Game Assists 3 0.1 Per Game

Ein weiter Weg zum Rekord

Obwohl Kane optimistisch ist, betont er auch die Herausforderungen, die vor ihm liegen. „Es ist immer noch ein weiter Weg. Ich muss in der Lage sein, dieses Niveau für weitere vier oder fünf Monate aufrechtzuerhalten“, erklärt der Stürmer. Die Bestmarke von Lewandowski sei „ein unglaublicher Rekord“, und Kane ist sich bewusst, dass es schwierig sein wird, diesen zu übertreffen.

Die Ziele der Bayern in dieser Saison

Zusätzlich zu seinen persönlichen Ambitionen hat Kane auch große Ziele mit seinem Team. „Wir haben dafür gesorgt, dass wir mit der Möglichkeit, alle drei Titel zu gewinnen, ins Jahr 2026 gehen“, sagt der Angreifer. In der Bundesliga führt Bayern München souverän die Tabelle an und hat sich auch in der Champions League einen starken Platz gesichert. Im DFB-Pokal steht das Viertelfinale gegen RB Leipzig am 11. Februar an.

Bundesliga Torschützenliste

Platz # Spieler Team Nationalität Gespielt Tore 1 Harry Kane FC Bayern München FC Bayern München 14 18 (6) 2 Deniz Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 8 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 8 (1) Luis Díaz FC Bayern München FC Bayern München 13 8 5 H. Tabaković Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 13 7

Der beste Saisonstart seiner Karriere

Kane ist stolz auf seinen Start in die Saison und beschreibt ihn als den besten seiner Karriere: „Es zeigt mir, dass ich mich weiter verbessern kann.“ Mit Blick auf die bevorstehende WM mit der englischen Nationalmannschaft sieht er in diesem Jahr eine großartige Gelegenheit, Geschichte zu schreiben.