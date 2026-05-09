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Fußball heute live Ergebnisse – Bundesliga Tabelle & Spielplan: Was kann am Wochenende passieren?

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Der Meistertitel ist längst an Bayern München vergeben, doch in der Bundesliga ist am 33. Spieltag noch lange nicht alles entschieden. Von der Champions-League-Qualifikation bis zum Abstieg können am Wochenende mehrere Weichen gestellt werden. Besonders im Kampf um Europa und den Klassenerhalt steht viel auf dem Spiel.

Michael Gregoritsch jubelt nach seinem Treffer zum 3:0 für den FC Augsburg im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der WWK-Arena am 9. Mai 2026 in Augsburg. Leonhard Simon / Getty Images Europe via Getty Images
Michael Gregoritsch jubelt nach seinem Treffer zum 3:0 für den FC Augsburg im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der WWK-Arena am 9. Mai 2026 in Augsburg. Leonhard Simon / Getty Images Europe via Getty Images

Bundesliga Spielplan am 33.Spieltag

Bundesliga
8.5.2026
- 20:30
Borussia Dortmund
1.76
xG
1.14
3 2
Eintracht Frankfurt
SIGNAL IDUNA PARK
Bundesliga
9.5.2026
- 15:30
TSG 1899 Hoffenheim
1.41
xG
1.08
1 0
SV Werder Bremen
PreZero Arena
Bundesliga
9.5.2026
- 15:30
FC Augsburg
2.46
xG
0.66
3 1
Borussia Mönchengladbach
WWK Arena
Bundesliga
9.5.2026
- 15:30
VfB Stuttgart
2.78
xG
0.56
3 1
Bayer 04 Leverkusen
MHPArena
Bundesliga
9.5.2026
- 15:30
RB Leipzig
1.35
xG
0.70
2 1
FC St. Pauli
Red Bull Arena
Bundesliga
9.5.2026
- 18:30
VfL Wolfsburg
- -
FC Bayern München
Volkswagen Arena
Vorschau: Combo Gewinner : FC Bayern München und +1.5 Tore
Bundesliga
10.5.2026
- 15:30
Hamburger SV
- -
SC Freiburg
Volksparkstadion
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder SC Freiburg
Bundesliga
10.5.2026
- 17:30
1.FC Köln
- -
1. FC Heidenheim
RheinEnergieStadion
Vorschau: Doppelchance : 1.FC Köln oder Unentschieden
Bundesliga
10.5.2026
- 19:30
1. FSV Mainz 05
- -
1. FC Union Berlin
MEWA ARENA
Vorschau: Doppelchance : 1. FSV Mainz 05 oder Unentschieden

Die Tabelle der Bundesliga nach dem 33.Spieltag

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S U
>
32
26
5
1
116
35
81
83
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
N N S N S
>
33
21
7
5
68
34
34
70
3
RB Leipzig
RB Leipzig
S S S N S
>
33
20
5
8
65
43
22
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S N U U S
>
33
18
7
8
69
47
22
61
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
U S S U S
>
33
18
7
8
65
48
17
61
6
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
S N S S N
>
33
17
7
9
67
46
21
58
7
SC Freiburg
SC Freiburg
N S S N U
>
32
12
8
12
45
53
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
S N U N N
>
33
11
10
12
59
63
-4
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
U S U S S
>
33
12
7
14
45
57
-12
43
10
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
S N U N S
>
32
9
10
13
41
50
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
N U U S N
>
33
8
11
14
38
53
-15
35
12
Hamburger SV
Hamburger SV
U N N N S
>
32
8
10
14
36
51
-15
34
13
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
U N N N U
>
32
8
9
15
37
57
-20
33
14
1.FC Köln
1.FC Köln
U S U N U
>
32
7
11
14
47
55
-8
32
15
SV Werder Bremen
SV Werder Bremen
N S U N N
>
33
8
8
17
37
58
-21
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
N N S U U
>
32
6
8
18
42
67
-25
26
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
N U N N N
>
33
6
8
19
28
57
-29
26
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
U S N S U
>
32
5
8
19
38
69
-31
23
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs

Champions League, Europa League und Conference League

Nach aktuellem Stand reicht Platz vier für den Einzug in die Königsklasse. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund hat diesen Rang bereits sicher, als einziger Verfolger kann RB Leipzig noch an diesem Wochenende nachziehen. Dafür braucht RB am Samstag um 15.30 Uhr gegen St. Pauli einen Sieg, auch ein Remis oder sogar eine Niederlage könnte allerdings genügen, falls die Konkurrenz patzt.

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Gemeint sind damit Bayer Leverkusen auf Platz vier sowie der VfB Stuttgart als Fünfter und die TSG Hoffenheim auf Rang sechs. Stand jetzt qualifizieren sich die Teams auf den Plätzen fünf und sechs für die Europa League. Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen haben den sechsten Platz bereits abgesichert, können aber weiter auf mehr hoffen.

Im Rennen um die Conference League liegt der SC Freiburg aktuell auf dem nötigen siebten Tabellenplatz. Ein Sieg am Sonntag um 15.30 Uhr beim Hamburger SV würde schon reichen, wenn Eintracht Frankfurt am Freitag um 20.30 Uhr bei Borussia Dortmund verliert. Dann wäre Freiburgs Platz für den internationalen Wettbewerb bereits fix.

 

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Klassenerhalt und Abstieg

Theoretisch können noch alle Mannschaften ab Rang 14 absteigen. Dem 1. FC Köln, derzeit 14., fehlt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Heidenheim nur noch ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Werder Bremen auf Platz 15 braucht ebenfalls noch Zählbares, tritt aber schon am Samstag bei Hoffenheim an.

Auch eine Niederlage würde Köln und Bremen reichen, wenn weder der VfL Wolfsburg auf Rang 16 am Samstag gegen Bayern München noch St. Pauli als 17. am Samstag in Leipzig gewinnen. Für den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim ist der direkte Abstieg am Wochenende nur noch theoretisch zu verhindern.

Bei einer Niederlage des FCH in Köln steht der Abstieg fest, sofern am Vortag entweder Wolfsburg oder St. Pauli mindestens einen Punkt geholt hat. Ein Remis hilft Heidenheim nur dann nicht, wenn einer der beiden Konkurrenten gewinnt. Holt Heidenheim selbst einen Sieg, wird die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen.

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