Fußball heute live Ergebnisse: Bundesliga Tabelle & Spielplan: Was kann am Wochenende passieren?

Der Meistertitel ist längst an Bayern München vergeben, doch in der Bundesliga ist am 33. Spieltag noch lange nicht alles entschieden. Von der Champions-League-Qualifikation bis zum Abstieg können am Wochenende mehrere Weichen gestellt werden. Besonders im Kampf um Europa und den Klassenerhalt steht viel auf dem Spiel.

Bundesliga Spielplan am 33.Spieltag

Bundesliga Borussia Dortmund 1.76 xG 1.14 3 2 Eintracht Frankfurt Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim - - SV Werder Bremen Bundesliga FC Augsburg - - Borussia Mönchengladbach Bundesliga VfB Stuttgart - - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga RB Leipzig - - FC St. Pauli Bundesliga VfL Wolfsburg - - FC Bayern München Bundesliga Hamburger SV - - SC Freiburg Bundesliga 1.FC Köln - - 1. FC Heidenheim Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - 1. FC Union Berlin

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 33.Spieltag

Champions League, Europa League und Conference League

Nach aktuellem Stand reicht Platz vier für den Einzug in die Königsklasse. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund hat diesen Rang bereits sicher, als einziger Verfolger kann RB Leipzig noch an diesem Wochenende nachziehen. Dafür braucht RB am Samstag um 15.30 Uhr gegen St. Pauli einen Sieg, auch ein Remis oder sogar eine Niederlage könnte allerdings genügen, falls die Konkurrenz patzt.

Gemeint sind damit Bayer Leverkusen auf Platz vier sowie der VfB Stuttgart als Fünfter und die TSG Hoffenheim auf Rang sechs. Stand jetzt qualifizieren sich die Teams auf den Plätzen fünf und sechs für die Europa League. Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen haben den sechsten Platz bereits abgesichert, können aber weiter auf mehr hoffen.

Im Rennen um die Conference League liegt der SC Freiburg aktuell auf dem nötigen siebten Tabellenplatz. Ein Sieg am Sonntag um 15.30 Uhr beim Hamburger SV würde schon reichen, wenn Eintracht Frankfurt am Freitag um 20.30 Uhr bei Borussia Dortmund verliert. Dann wäre Freiburgs Platz für den internationalen Wettbewerb bereits fix.

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Klassenerhalt und Abstieg

Theoretisch können noch alle Mannschaften ab Rang 14 absteigen. Dem 1. FC Köln, derzeit 14., fehlt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Heidenheim nur noch ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Werder Bremen auf Platz 15 braucht ebenfalls noch Zählbares, tritt aber schon am Samstag bei Hoffenheim an.

Auch eine Niederlage würde Köln und Bremen reichen, wenn weder der VfL Wolfsburg auf Rang 16 am Samstag gegen Bayern München noch St. Pauli als 17. am Samstag in Leipzig gewinnen. Für den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim ist der direkte Abstieg am Wochenende nur noch theoretisch zu verhindern.

Bei einer Niederlage des FCH in Köln steht der Abstieg fest, sofern am Vortag entweder Wolfsburg oder St. Pauli mindestens einen Punkt geholt hat. Ein Remis hilft Heidenheim nur dann nicht, wenn einer der beiden Konkurrenten gewinnt. Holt Heidenheim selbst einen Sieg, wird die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen.